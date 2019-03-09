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سياسة

شاهد: تشييع جثمان فلسطيني قتله الاحتلال قرب حدود غزة

9/3/2019

شيّع فلسطينيون في قطاع غزة، السبت، جثمان فلسطيني استشهد، أمس الجمعة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلية خلال مشاركته في "مسيرة العودة" قرب الحدود الشرقية لجنوب القطاع.

التفاصيل:
  • أدّى المُشيّعون صلاة الجنازة على جثمان تامر خالد عرفات (23 عاما)، قبل مواراته الثرى في مقبرة مدينة رفح، جنوبي القطاع.

  • جابت جنازة تامر عرفات شوارع مدينة خان يونس في جنوب غزة وحمل مشيعون نعشه ملفوفا بعلم منظمة التحرير الفلسطينية (فتح).

  • زادت المظاهرات الفلسطينية بالقرب من الحدود في الأيام القليلة الماضية وأصابت قوات الاحتلال الإسرائيلية 42 شخصا شاركوا في الاحتجاجات الأسبوعية أمس الجمعة.

  • أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أمس الجمعة، استشهاد عرفات، وإصابة 48 فلسطينيا بجروح مختلفة بينهم 15 طفلا، إثر قمع قوات الاحتلال الإسرائيلية للمشاركين بمسيرات "العودة وكسر الحصار"، قرب الحدود الشرقية للقطاع.
خلفيات:
  • منذ نهاية مارس/ آذار 2018، يشارك فلسطينيون، مساء كل جمعة، في المسيرات السلمية التي تُنظم قرب السياج الفاصل بين شرقي غزة وإسرائيل.
  • يطالب المشاركون في المسيرة الأسبوعية، بعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم، ورفع الحصار عن القطاع.
  • يقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجروح مختلفة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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