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سياسة|السعودية

شاهد| باريس: مظاهرة أمام السفارة السعودية لإطلاق سراح المعتقلات

9/3/2019

نظمت منظمة العفو الدولية (الجمعة) مظاهرة أمام السفارة السعودية في باريس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

التفاصيل:
  • المتظاهرون من المنظمة غير الحكومية لحقوق الإنسان شجعن سائقي السيارات المارة على تشغيل آلات التنبيه دعما لحقوق المرأة.
  • المنظمة قالت إنه على الرغم من حصول المرأة السعودية على حق قيادة السيارة إلا إن الذين قاتلوا من أجل هذا الحق أصبحوا مسجونين ظلما.
  • اعتقلت السلطات السعودية لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف في مايو/ آيار الماضي لكن لم يتم توجيه أي تهم إليهم.
نوبل للجين الهذلول:
  • وقّع أساتذة من جامعة السوربون الفرنسية يدعون فيها إلى منح جائزة نوبل للسجينة السعودية لجين الهذلول المُدافعة عن حقوق المرأة بحسب صحيفة ليبراسيون. 
  • العريضة تقول إن الناشطة السعودية تتعرض للتعذيب وتدفع ثمن دفاعها ومواقفها في الفضاء العام وعلى الشبكات الاجتماعية، لتعزيز حقوق المرأة.
  • تضيف العريضة أن لجنة جائزة نوبل لديها فرصة للاحتفاء بمن حاربوا النظام القمعي والصمت في السعودية.
  • وطالبوا بتحقيق العدالة والإفراج عن لجين، وتخليصها من ظروف الاحتجاز التي لا تطاق، حسب تعبيرهم. وقالوا إنّ كثيرا من النساء والرجال في السعودية يدفعون ثمن انخراطهم من أجل الحرية. 
  • لجين الهذلول كانت تدرس في جامعة السوربون في أبو ظبي. 
العفو الدولية: الذين قاتلوا من أجل حق المرأة السعودية في قيادة السيارة أصبحوا مسجونين ظلما.
 خلفيات:
  • تزايدت المخاوف بشأن مصير الناشطات المحتجزات في السعودية بعد إعلان النيابة العامة أنها تستعد لإحالتهم إلى المحاكمة.
  • مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، دعت إلى الإفراج عن الناشطات المحتجزات في السعودية.
  • طالب البرلمان الأوربي السعودية بالإفراج الفوري عن كافة النشطاء المعتقلين في سجون المملكة ووضع حد لجميع أشكال التضييق.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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