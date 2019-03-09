شاهد| باريس: مظاهرة أمام السفارة السعودية لإطلاق سراح المعتقلات

نظمت منظمة العفو الدولية (الجمعة) مظاهرة أمام السفارة السعودية في باريس بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.
التفاصيل:
- المتظاهرون من المنظمة غير الحكومية لحقوق الإنسان شجعن سائقي السيارات المارة على تشغيل آلات التنبيه دعما لحقوق المرأة.
- المنظمة قالت إنه على الرغم من حصول المرأة السعودية على حق قيادة السيارة إلا إن الذين قاتلوا من أجل هذا الحق أصبحوا مسجونين ظلما.
- اعتقلت السلطات السعودية لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف في مايو/ آيار الماضي لكن لم يتم توجيه أي تهم إليهم.
نوبل للجين الهذلول:
- وقّع أساتذة من جامعة السوربون الفرنسية يدعون فيها إلى منح جائزة نوبل للسجينة السعودية لجين الهذلول المُدافعة عن حقوق المرأة بحسب صحيفة ليبراسيون.
- العريضة تقول إن الناشطة السعودية تتعرض للتعذيب وتدفع ثمن دفاعها ومواقفها في الفضاء العام وعلى الشبكات الاجتماعية، لتعزيز حقوق المرأة.
- تضيف العريضة أن لجنة جائزة نوبل لديها فرصة للاحتفاء بمن حاربوا النظام القمعي والصمت في السعودية.
- وطالبوا بتحقيق العدالة والإفراج عن لجين، وتخليصها من ظروف الاحتجاز التي لا تطاق، حسب تعبيرهم. وقالوا إنّ كثيرا من النساء والرجال في السعودية يدفعون ثمن انخراطهم من أجل الحرية.
- لجين الهذلول كانت تدرس في جامعة السوربون في أبو ظبي.
خلفيات:
- تزايدت المخاوف بشأن مصير الناشطات المحتجزات في السعودية بعد إعلان النيابة العامة أنها تستعد لإحالتهم إلى المحاكمة.
- مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، دعت إلى الإفراج عن الناشطات المحتجزات في السعودية.
- طالب البرلمان الأوربي السعودية بالإفراج الفوري عن كافة النشطاء المعتقلين في سجون المملكة ووضع حد لجميع أشكال التضييق.