بسبب إلهان عمر.. ترمب يتهم الحزب الديمقراطي بمعادة اليهود

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، الحزب الديمقراطي بأنه أصبح "معاديا لليهود ولإسرائيل" بعد نقاشات ساخنة أثارتها تعليقات نائبة مسلمة حول دعم الولايات المتحدة لإسرائيل.

التفاصيل:

يضاعف ترمب الهجمات على النائبة المسلمة إلهان عمر، الوحيدة التي ترتدي الحجاب في المجلس، هذه المرأة من ولاية مينيسوتا التي تثير تصريحاتها توترا داخل الحزب الديمقراطي، وقد وصف هذا التصويت بأنه "معيب".

ترمب قال في حدائق البيت الأبيض قبل أن يتوجه إلى ولاية ألاباما لتفقد ضحايا الأعاصير إن "الديمقراطيين أصبحوا حزبا معاديا لإسرائيل، حزبا معاديا لليهود، وهذا أمر مؤسف للغاية".

النائبة الديمقراطية إيلين لوريا اعتبرت أن اتهامات ترمب في غير محلها ولا أساس لها.

لوريا قالت لـ"فرانس برس": يؤكد التاريخ وتصويت الخميس بشكل كاسح إدانة معاداة السامية، هناك دعم قوي لإسرائيل والإيمان اليهودي في صفوف الديمقراطيين.

تصويت مجلس النواب

مجلس النواب الأمريكي صادق بغالبية ساحقة، الخميس، على قرار يدين معاداة السامية والتعصب والإسلاموفوبيا والكراهية بكل أشكالها، بعد نقاشات حادة داخل الحزب الديموقراطي حول معاداة السامية على خلفية تصريحات إلهان عمر.

تم تبني النص الذي لا يتضمن أي إشارة إلى النائبة إلهان عمر، بغالبية 407 أصوات، ومعارضة 23 نائباً جميعهم جمهوريون.

إلهان عمر صوتت لصالح القرار الذي "يدين معاداة السامية باعتبارها تعبيرا بغيضا عن التعصب المناقض للقيم والتطلعات التي تميز الشعب الأمريكي، ويدين أوجه التمييز ضد المسلمين، والتعصب ضد أي أقلية".

إلهان عمر، إحدى أول نائبتين مسلميتين انتخبتا في المجلس، اعتبرت الأسبوع الماضي أن بعض أفراد مجموعات الضغط والبرلمانيين يشجعون على "الولاء لدولة أجنبية".

النائبة المنحدرة من الصومال أشارت بذلك إلى "لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية" (آيباك)، مجموعة الضغط الرئيسة المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة، وإلى إسرائيل.

ارتفعت عدة أصوات على الفور منددة بتصريحات تذكر برأيها باتهامات "الولاء المزدوج" الموجهة تاريخيا إلى اليهود باعتبارهم "غير موالين" للبلد الذي يعيشون فيه.

ما زاد من حدة النقاش أن النائبة سبق أن أثارت جدلا في فبراير/ شباط بتأكيدها أن آيباك تمول "مسؤولين سياسيين أمريكيين ليكونوا مؤيدين لإسرائيل".

ردا على السجال، طرح القادة الديمقراطيون في بادئ الأمر قرارا يندد حصرا بمعاداة السامية، لكن بعض أفراد الحزب استنكروا المسألة معتبرين أن إلهان عمر مستهدفة بصورة خاصة لأنها امرأة وسوداء ومسلمة.

أدان السيناتور بيرني ساندرز وهو يهودي والمرشح للانتخابات الرئاسية عام 2020، بشدة معاداة السامية، ودافع في الوقت نفسه عن النائبة. وقال "علينا ألا نخلط بين معاداة السامية والانتقاد المشروع لحكومة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اليمينية في إسرائيل".

بعد أيام من الجدل الحاد والانقسامات الداخلية، طرح القادة الديمقراطيون أخيرا هذا النص التوافقي.

قبل التصويت لصالح القرار، أعرب عدد من الديمقراطيين عن خيبة أملهم لعدم اقتصار الإدانة على معاداة المسامية.

لم تكن "نيتها"

عند إعلانها عن التصويت، رأت الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب نانسي بيلوسي أن إلهان عمر "لم تقدر ربما البعد الكامل" لكلامها "لكنني لا أعتقد أن نيتها كانت معاداة السامية. لكن الواقع أن الأمر فسر على أنه كذلك وعلينا تبديد كل الشكوك".

النائب الديمقراطي تيد دوتش رأى أن كلام النائبة "يوحي بأن اليهود أمثالي ليسوا أمريكيين أوفياء" لبلادهم.

يوم تاريخي

بعد تبني القرار، رحب النواب المسلمون الثلاثة في الكونغرس إلهان عمر ورشيدة طليب وأندريه كارسون في بيان مشترك بـ"يوم تاريخي على عدة أصعدة".

النواب الثلاثة كتبوا "نشعر باعتزاز كبير لانتمائنا إلى كيان ندد بجميع أشكال التعصب، منها معاداة السامية والعنصرية ونظرية تفوق العرق الأبيض".

البيان تابع "في وقت ينتشر التطرف، علينا أن نندد صراحة بكل أشكال التعصب الديني والإقرار بمعاناة جميع المجموعات".

تضامن مع إلهان

يهود أرثوذكس مناهضون للصهيونية، زاروا إلهان عمر، دعمًا لها ضد إدانة تصريحاتها حول دور اللوبي الإسرائيلي بالسياسة الأمريكية.

الحاخام دوفيد فيلدمان، زعيم حركة يهودية أرثودكسية ترفض الصهيونية تسمى "ناطوري كارتا" قاموا بالزيارة، الأربعاء، لدعم إلهان.

فيلدمان ذكر في تصريحات لـ"الأناضول" أنه يهودي مستعد للتضحية بنفسه من أجل دينه، مشددًا في الوقت ذاته على أن اليهودية والصهيونية أمران مغايران لبعضهما البعض.

فيلدمان تابع: ومن ثم نحن ندعم إلهان عمر قلبًا وقالبًا فيما تقوله من تصريحات بشأن إسرائيل"، مشيرًا إلى أن هناك حالة من التعاون والتضامن بينهم كيهود وبين آخرين من الجالية الإسلامية والعربية بأمريكا.

صورة أرشيفية لحركة ناطوري كارتا في وقفة تضامنا مع فلسطين – الأناضول

شخصيات سياسية وإعلامية أمريكية أعربت أيضا عن دعمها لإلهان عمر، إذ اعتبرت ألكسندريا أوكاسيو كورتيز، أصغر عضو في مجلس النواب الأمريكي، أن "أكثر نقطة جارحة بخصوص الإدانة بحق إلهان هي عدم طلب إدانة بهذا المستوى عندما تصدر تصريحات بحق أشخاص من أصول لاتينية أو مجتمعات أخرى.

الصحفي الأمريكي جيريمي كاهيل أعرب عبر حسابه بتويتر عن دعمه لإلهان، وأشار إلى أن إلهان أعربت عن قلقها المشروع حيال دعم الولايات المتحدة الأمريكية لحكومة إسرائيل العنصرية التي تنشر الموت، وخدمة السياسات الأمريكية لأجندة قوة أجنبية.

كاهيل أكد أن إلهان إحدى الأصوات النادرة التي تصدح لذلك تستحق الدعم.

The Democratic Party's throwing of @IlhanMN under the bus is an (unfortunately unsurprising) disgrace. She raised entirely legitimate concerns about US support for the murderous apartheid government of Israel & the subservience of US politicians to the agenda of a foreign power. — jeremy scahill (@jeremyscahill) March 5, 2019