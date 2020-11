بسبب إلهان عمر.. ترمب يتهم الحزب الديمقراطي بمعادة اليهود

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الجمعة، الحزب الديمقراطي بأنه أصبح "معاديا لليهود ولإسرائيل" بعد نقاشات ساخنة أثارتها تعليقات نائبة مسلمة حول دعم الولايات المتحدة لإسرائيل.

التفاصيل:

تصويت مجلس النواب

لم تكن "نيتها"

يوم تاريخي

تضامن مع إلهان

The Democratic Party's throwing of @IlhanMN under the bus is an (unfortunately unsurprising) disgrace. She raised entirely legitimate concerns about US support for the murderous apartheid government of Israel & the subservience of US politicians to the agenda of a foreign power.

— jeremy scahill (@jeremyscahill) March 5, 2019