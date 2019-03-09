الكنيسة المصرية تنفي وجود انقسام حول البابا تواضروس

نفى مسؤول كنسي بارز، مساء الجمعة، وجود انقسام حول بابا أقباط مصر تواضروس الثاني، مؤكدا أن الذين يحاولون أن يشقوا وحدة الكنيسة مغرضين، ولهم أغراض خارجية.

جاء ذلك في كلمة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، خلال الاحتفال بذكرى رحيل كيرلس السادس البابا الـ 116 من باباوات الكنيسة بحضور عدد من رجال الدين البارزين.

تصريحات الأنبا أرميا الأسقف العام:

كل آباء الكنيسة قلب واحد ورجل واحد بمحبة كاملة، نحب كنيستنا ونحب البابا تواضروس الثاني الجالس على كرسي مامرقس الرسول، ولا توجد أي خلافات داخل المجمع المقدس.

الذين يحاولون أن يشقوا وحدة الكنيسة وأن يفتتوا رباط الكنيسة مغرضين، لهم أغراض خارجية فليس كل ما يقال يصدق، وليس كل ما يقال سليم.

لا توجد أي خلافات داخل الكنيسة، مطالبا شعب الكنيسة بعدم تصديق الشائعات.

الكنيسة قوية بأساقفتها ومجمعها الذي يرأسه قداسة البابا تواضروس الثاني، ومن يصنعون تلك الأمور يجرحون جميع آباء الكنيسة، التي تصلي من أجل كل من يسيء لها.

الأنباء إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي

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