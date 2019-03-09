السجن 10 سنوات لماليزي سب الإسلام على مواقع التواصل

قالت الشرطة اليوم السبت إن مواطنًا ماليزيًا صدر بحقه حكم بالسجن لأكثر من عشرة أعوام بسبب سب الإسلام والنبي محمد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

التفاصيل:

صدر حكم بالسجن على مواطن وجرى توجيه اتهامات لثلاثة آخرين بعدما وجهوا سبابا إلى الإسلام والنبي محمد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يُعتقد أن هذا الحكم هو الأشد في قضية من هذا النوع في البلد الذي تقطنه أغلبية مسلمة وزاد فيه القلق من التوتر العرقي والديني على مدى الشهور الماضية.

العقوبة القصوى في كل تهمة تصل إلى السجن لمدة عام واحد أو غرامة تصل إلى 50 ألف رنجيت (12228 دولارا) أو كلاهما.

أقر مستخدم آخر لمواقع التواصل الاجتماعي بالذنب ومن المقرر عقد جلسة لإصدار الحكم يوم الإثنين. ونفى اثنان آخران التهم الموجهة إليهما وما زالا محتجزين دون كفالة.

وُجهت اتهامات للأربعة بموجب قوانين لمكافحة الفتنة العرقية والتحريض وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

تصريحات محمد فوزي هارون المفتش العام للشرطة:

الشخص الذي صدر بحقه الحكم (دون الإعلان عن اسمه) أقر بذنبه في عشر تهم بإساءة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي.

العقوبة يجرى تنفيذها على التوالي.

تنصح الشرطة الجمهور بعدم إساءة استغلال مواقع التواصل الاجتماعي أو شبكات التواصل سواء بتحميل أو نشر أي من أشكال الإثارة.

يجب عدم نشر مواد من شأنها تحريك الحساسيات الدينية أو العرقية والتسبب في توتر عرقي داخل المجتمع المتنوع في هذا البلد.

مسلمات ماليزيات أثناء مظاهرة ضد الإساءة للنبي محمد في كوالالمبور ـ الأناضول

تصريحات مجاهد يوسف راوا وزير الشؤون الدينية:

إدارة الشؤون الإسلامية أنشأت وحدة لمراقبة الكتابات والرسائل التي تسب الإسلام والنبي محمد.

الوزارة لن تتهاون مع أي سب للديانات، داعيا إلى معاقبة المذنبين بارتكاب هذه الأفعال.

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