البنتاغون يحذر تركيا في حال شراء صواريخ إس-400 الروسية

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية تشارلز سامرز، الجمعة، أن تركيا قد تواجه "عواقب خطيرة" في حال اشترت كما هو مقرر المنظومة الروسية المضادة للصواريخ إس-400.

التفاصيل:

ردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي في البنتاغون حول عزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على شراء هذه المنظومة الصاروخية، أجاب سامرز "في حال اشترت تركيا إس-400 ستكون هناك عواقب خطيرة على علاقاتنا بشكل عام وعلاقاتنا العسكرية" بشكل خاص.

المتحدث تابع أنه في هذه الحالة "لن يكون بإمكانهم الحصول على طائرات إف-35 وصواريخ باتريوت".

من المقرر أن تبدأ تركيا الصيف المقبل استلام منظومة الصواريخ من نوع إس-400، ويعتبر هذا الملف من أكثر نقاط الخلاف خطورة بين البلدين.

تعتبر الولايات المتحدة أن شراء تركيا منظومة إس-400 يمكن أن يكشف الأسرار العسكرية لطائراتهم من نوع إف-35 التي يفترض أن تكون قادرة على الإفلات من هذه المنظومة من الصواريخ الروسية.

موقف أردوغان:

أردوغان استبعد إلغاء الصفقة مع روسيا، وردا على سؤال هذا الأسبوع بشأن العقد الخاص بنظام إس-400 قال أردوغان "إنه محسوم. لا يمكن التراجع أبدا عنه. لن يكون هذا أخلاقيا".

أردوغان أضاف أن أنقرة قد تسعى لإبرام اتفاق لشراء نظام إس-500 من موسكو لاحقا.

صواريخ باتريوت – رويترز

تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار:

تلويح واشنطن بالامتناع عن تزويد تركيا بمقاتلات "إف 35" التي تشارك في تصنيعها، "يتنافى مع القانون والمنطق"، خصوصا في وقت يتلقى فيه الطيارون والتقنيون والضباط الأتراك التدريب بشأن هذه المقاتلات بالولايات المتحدة.

إن إحجام الحلفاء عن تزويد تركيا بالمنظومات الجوية لحماية نفسها من التهديدات، اضطرها لشراء منظومة إس 400 الروسية، التي سيتم نصبها أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

شراؤنا لمنظومة (إس-400) الدفاعية الروسية ليس خيارا وإنما ضرورة فنحن مضطرون لحماية 82 مليون مواطن (تركي) والدفاع عنهم.

منصات صواريخ إس 400 سيتم نشرها بداية من أكتوبر/تشرين الأول القادم ونعمل حاليا على رسم خريطة انتشارها.

عازمون على عقد شراكات لنقل تكنولوجيا الصناعات الدفاعية إلى بلادنا فقد سئمنا من أن نظل سوقا لتلك الصناعات.

مع اندلاع الأزمة في سوريا، عام 2011، طلبت تركيا من حلف شمال الأطلسي (ناتو) نشر بطاريات باتريوت، للتصدي للمخاطر المحتملة.

الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا أرسلت بطاريات لمدة ومن ثم سحبتها، فقط إسبانيا وإيطاليا تساهمان في تعزيز قدرات الدفاع الجوي التركي.

تركيا إثر ذلك سارعت للتزود بمنظومات دفاع جوي ونقل تكنولوجيا تصنيعها، لكنها لم تلق تجاوبا من الولايات المتحدة وغيرها من الدول الحليفة، ما دفعها في نهاية المطاف إلى شراء منظومات إس 400 الروسية.

خلفيات:

تركيا وأمريكا تتجهان صوب مواجهة