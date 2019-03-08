شاهد: مظاهرة حاشدة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلات بسوريا

انطلقت من مسجد السلطان أحمد في مدينة إسطنبول بعد صلاة الجمعة مظاهرة حاشدة للمطالبة بتحريك ملف المعتقلين والمعتقلات من النساء والأطفال في سوريا.

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المظاهرة جاءت بمناسبة يوم المرأة العالمي ونظمتها "حركة الضمير العالمية".

شارك بالمظاهرة الآلاف من المتضامنين من أكثر من 110 دول حول العالم، بحسب المنظمين.

المنظمون قالوا إن هدف المظاهرة لفت أنظار المجتمع الدولي وتحريك ملف المعتقلين والمعتقلات من النساء والأطفال في سوريا، من خلال إيقاظ الضمير العالمي، للعمل حتى تحرير آخر امرأة وطفل معتقل في سوريا.

طالب المتظاهرون بضرورة الإفراج الفوري غير المشروط، عن النساء والأطفال المعتقلين في السجون السورية.

الناشطة مجد شربجي: سجون نظام بشار الأسد مليئة بالأطفال والنساء المعتقلين، وهناك نساء حوامل وأخريات مسنات، وأطفال رضع، وآخرون ولدوا داخل السجن.

شربجي: لا يزال النظام السوري يحتجز الأطفال والنساء في السجون ليشكل بذلك ورقة ضغط في ملف المفاوضات.

شربجي: كل يوم هناك معتقلات تموت، بسبب الأمراض والإهمال الطبي في السجون السورية، وتحت أرض دمشق هناك معتقلات ومعتقلين منذ 8 سنوات، ومنهم من مضى عليهم عشرين وثلاثين سنة تحت الأرض.

شربجي: عشت 7 أشهر تحت الأرض وتم تعذيبي وتعذيب زوجي أمامي ورأيت اعتقال أطفال أصغرهم يبلغ عمره عامين ونصف وأكبرهم ثمانية أعوام.

طالبت الناشطة السورية المجتمع الدولي الذي يقول إنه حريص عل حياة الإنسان أن يتحرى عن هؤلاء المعتقلات في سجون النظام ويعمل جادا لإطلاق سراحهن.

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