شاهد: مصر تتهم مقررة أممية بالتعاطف مع الإخوان بسبب الجزيرة

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في السكن اللائق، ليلاني فرحة إن الحكومة المصرية اتهمتها بالتعاطف مع جماعة الإخوان المسلمين، بسبب حديثها مع "الجزيرة مباشر".

وذلك على خلفية تواصلها مع الإعلام حول زيارتها الرسمية لمصر في سبتمبر/ أيلول 2018.

وأضافت ليلاني خلال ندوة "مصر.. ثمن الصمت" التي عقدت، الخميس، على هامش أعمال الدورة الأربعين للمجلس الدولي لحقوق الإنسان، إنها أصبحت مستهدفة بشكل شخصي من قبل الحكومة المصرية.

وتابعت، تم اتهامي بأنني عرقلت القضاء لأنني لم أوفر لهم أسماء من تحدثوا معي خلال هذه الزيارة.

وأشارت فرحة إلى أن المقررين الخواص للأمم المتحدة الذين سيزورون مصر سيواجهون أموراً كثيرة من جانب السلطات، وطالبتهم بضرورة الاستعداد لذلك