شاهد: استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوب قطاع غزة

استشهد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في مواجهات اندلعت قرب السياج الحدودي شرق رفح في جنوب قطاع غزة، خلال احتجاجات الجمعة الخمسين ل"مسيرات العودة".

التفاصيل

أشرف القدرة، المتحدث باسم الصحة الفلسطينية بالقطاع: استشهد الشاب تامر خالد مصطفى عرفات (23 عاما) إثر إصابته برصاصة في الرأس من قبل قوات الاحتلال شرقي رفح.

القدرة: نقل الشاب الفلسطيني إلى مستشفى غزة الأوربي في خانيونس في حالة حرجة ثم استشهد.

القدرة: أصيب 45 مواطنا بينهم امرأتان و15 طفلا بالإضافة إلى أربعة مسعفين وصحفيين اثنين يوم الجمعة.

القدرة: أحد المصابين في حال الخطر.

القدرة: عشرات تلقوا العلاج في المكان لإصابتهم بحالات اختناق جراء الغاز المسيل للدموع العلاج في المكان.

رواية الاحتلال

متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نحو 8400 من المتظاهرين ومثيري الشغب تجمعوا في عدد من المواقع على طول السياج الأمني في قطاع غزة.

المتحدث: قاموا بإلقاء عبوات ناسفة وحجارة على السياج الأمني والجنود كما أشعلوا أيضا الإطارات.

تحذير

إسماعيل رضوان القيادي في حركة المقاومة الإسلامية(حماس): نحذر الاحتلال من مغبة الاستمرار في عدوانه ضد المسجد الأقصى واستهداف المدنيين.

رضوان: نؤكد استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار بطابعها الشعبي وأدواتها السلمية حتى تحقق أهدافها.

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