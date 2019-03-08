دير شبيغل: ألمانيا لن تدرج حزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية

نقلت مجلة دير شبيغل الألمانية عن مسؤول ألماني كبير قوله، اليوم الجمعة، إن بلاده لن تحذو حذو بريطانيا وتعلن جماعة حزب الله اللبنانية منظمة إرهابية.

التفاصيل:

وزير الدولة نيلز إينان قال للمجلة إن الجماعة لا تزال مكونا أساسيا في المجتمع اللبناني وإن الاتحاد الأوربي أدرج بالفعل جناحها العسكري في قائمة الجماعات المحظورة في 2013.

إينان أضاف في تصريحات أدلى بها للمجلة بعد زيارة إلى لبنان أن ألمانيا مهتمة باستقرار لبنان وإن قرار بريطانيا لن يكون له تأثير مباشر على موقف ألمانيا أو الاتحاد الأوربي.

إينان رفض الانتقادات التي وجهتها الولايات المتحدة لبلاده والتي قالت فيها إنها لا تفعل شيئا يذكر لمواجهة نفوذ إيران في المنطقة وقال إن السياسة الخارجية لبرلين ستبقى معنية بالتوصل لحلول سياسية حتى لأصعب المواقف.

بريطانيا أصدرت قرارا أواخر فبراير/شباط الماضي، يعتبر حزب الله بكافة أجنحته "منظمة إرهابية"، وعليه سيعاقب كل من يدعمه أو ينضم إليه أو يروج لأنشطته بعقوبة قد تصل إلى السجن أكثر من 10 سنوات.

تصريحات نصر الله

أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، ندد، بقرار بريطانيا إدراج الحزب على قائمة "الإرهاب"، خلال كلمة متلفزة ألقاها، الجمعة في الذكرى الثلاثين لتأسيس ما يسمى بـ"هيئة دعم المقاومة" المرتبطة بالحزب.

نصر الله: العقوبات الأمريكية والحصار المالي و"لوائح الإرهاب" وآخرها القرار البريطاني بضم الجناح السياسي لحزب الله إلى "قائمة الإرهاب" البريطانية من المتوقع أن تشتد على الحزب وداعميه.

نصر الله: أنا أعلن اليوم أن المقاومة بحاجة إلى المساندة والاحتضان الشعبي". وأن على الهيئة أن تواصل عملها لتوفر فرصة الجهاد بالمال.

تعليقاً على خطوة بريطانيا، قال نصرالله: علينا أن نتوقع أن تقوم دول أخرى بالخطوة نفسها.

نصر الله اعتبر أن العقوبات ولوائح الإرهاب هي "جزء من الحرب المالية الاقتصادية والمعنوية" ضد حزب الله و"يجب أن نتعاطى معها وكأننا في حرب" مضيفاً "قد نواجه بعض الصعوبات وبعض الضيق".

نصر الله: في لبنان فرضوا حصاراً وتضييقات واسعة، وأدرجوا أسماء شركات وتجار ومؤسسات وجمعيات على اللائحة الإرهابية وعلى لائحة العقوبات.

نصر الله: من لا يستطيع أن يسحقك في الحرب والقتال والاغتيال، يتصور أنه من خلال الإفقار المالي والتجويع وما يسمونه تجفيف مصادر التمويل، يجعلك تسقط وتنهار.

نصر الله: الدول التي تمارس ضغوطاً على الحزب لن تتمكن من إفقارنا ولا من تجويعنا ولا من حصارنا"، مؤكداً أن "من يدعمنا مستمر في دعمنا سواء كانوا دولاً أم شعوبا".

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