تعرف على "قاضي الإعدامات" الذي عينه خامنئي رئيسا للسلطة القضائية

عين المرشد الإيراني آية الله علي خامنئي رجل الدين المحافظ "إبراهيم رئيسي" رئيسا للسلطة القضائية.
التفاصيل:
- خامنئي قال في بيان إنه عين رئيسي" من أجل تحقيق "تحول (في القضاء) تماشيا مع احتياجاته وتطوره وتحدياته" في الذكرى الأربعين لثورة عام 1979.
- البيان: لتنفيذ هذا العمل المهم، اخترت من يملك سجلا طويلا في مختلف مستويات السلطة القضائية وعلى معرفة وثيقة بتفاصيلها.
- خامنئي دعا رئيسي إلى أن يكون "مع الشعب والثورة ومكافحة الفساد" في منصبه الجديد.
- رئيسي، 58 عاما، سيخلف صادق لاريجاني الذي تم تعيينه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي رئيسا لمجلس تشخيص مصلحة النظام.
- علاقة رئيسي قوية مع المرشد خامنئي، وسيجعله منصبه الجديد من أقوى المنافسين على خلافة خامنئي.
انتقادات:
- الولايات انتقدت تعيين رئيسي، وكتب نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو على تويتر "اختيار شخص متورط في إعدام سجناء سياسيين ليقود المؤسسة القضائية في إيران. يا للعار!"
- بالادينو: النظام يجعل من القضاء مهزلة بالسماح بالمحاكمات غير العادلة وظروف السجن غير الإنسانية. الإيرانيون يستحقون الأفضل!".
- هادي غائمي من مركز حقوق الإنسان في إيران، والذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له، قال إن رئيسي "يجب أن يحاكم لا أن يعين رئيسا للسلطة القضائية".
- غائمي وصف تعيين رئيسي بأنه رسالة مفادها "لا معنى لحكم القانون في إيران. ستتم مكافأة من اشتركوا في أعمال القتل الجماعية".
خلفية: