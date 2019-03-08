تسيير دوريات عسكرية تركية وروسية في محيط إدلب

بدأ الجيش التركي تسيير دوريات في منطقة خفض التوتر بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، وذلك في إطار اتفاق سوتشي بين تركيا وروسيا وإيران في 14 فبراير/ شباط الماضي.

التفاصيل

تشمل الدوريات التركية المنطقة منزوعة السلاح في الخط الممتد من شمالي إدلب، إلى جنوبي محافظة حلب، شمالي سوريا.

مسار الدوريات التركية يشمل منطقتي كفر لوسين والدانا شمالي إدلب، ومنطقة الأتارب غربي حلب، ومناطق جماري والقناطر وتل عيس جنوب غربي حلب.

في وقت سابق من اليوم، قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، إن دوريات روسية تنطلق اليوم في المنطقة الحدودية بمحيط محافظة إدلب السورية، وأخرى للقوات المسلحة التركية في المنطقة منزوعة السلاح.

القوات التركية لديها 12 نقطة مراقبة لوقف إطلاق النار في منطقة خفض التوتر بإدلب، فيما لدى الجيش الروسي 10 نقاط تم الاتفاق عليها في مباحثات أستانة حول سوريا.

تواصل قوات النظام السوري شن هجماتها على مناطق خفض التوتر في إدلب، بما فيها المنطقة منزوعة السلاح، رغم جميع الاتفاقيات المبرمة بهذا الخصوص.

قتل 111 مدنيا على الأقل وأصيب 335 آخريون بجروح في الهجمات التي شنها النظام منذ مطلع العام الجاري.

أبرز تصريحات وزير الدفاع التركي

الدوريات التركية والروسية في محيط إدلب تعد خطوة هامة لحفظ الاستقرار ووقف إطلاق النار.

ننسق مع روسيا وإيران بشأن إدلب، وتفاهم سوتشي ساهم في منع كارثة انسانية كبيرة.

أكبر شكوى لدينا من النظام (السوري) خرقه لوقف إطلاق النار.. ننتظر منهم الالتزام به، ونطلب من الروس وقف النظام (عن شن الهجمات) في إدلب.

وزير الدفاع التركي خلوصي أكار (الأناضول)