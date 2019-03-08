بسبب مواقفه.. عمرو واكد يكشف عن رفض تجديد جواز سفره وتلقيه تهديدات

نشر الممثل المصري عمرو واكد بيانا كشف فيه عن تعرضه لضغوط وتهديدات من النظام المصري بسبب مواقفه المعارضة الأخيرة.
وتضمنت التضييقات التي تعرض لها واكد وفقا للبيان رفض السفارة المصرية في مدريد تجديد جواز سفره، بالإضافة إلى
أبرز ما ورد في البيان
- منذ بداية العام الماضي وأنا أحاول جاهدا تجديد جواز السفر الخاص بي عن طريق القنصلية المصرية في مدريد- إسبانيا، نظرا لتواجدي خارج البلاد لارتباطي بعدة أعمال فنية عالمية تستدعي بقائي المتواصل لفترة خارج البلاد.
- فوجئت بسيل من التهديدات والتعنت ضدي بداية بما تم ترويجه من الحكم علي في قضية عسكرية لا أعلم عنها شيئا ولم أخطر بها ولم أمثل فيها أمام ثمة جهة تحقيق أو محاكمة بالرغم من كوني مواطن مدني لا يجوز محاكمته عسكريا (…) ونهاية بإخباري شفويا من قبل المسؤولين بأنه لن يتم تجديد جواز السفر الخاص بي.
- ما ذلك إلا لإصراري على التمتع بحقي في حرية الرأي والتعبير التي كفلها لي الدستور المصري الذي كفل لي أيضا حق تناول الشؤون العامة والتعليق عليها ونقد السياسات الحاكمة التي لا يخفي على ذي لب أنها تشكل خطرا على وطني.
- إنني إذ أواجه بهذا القدر من الصلف والتعنت والتهديد فإنني يسعدني أن أبدي إيماني واعتزازي بكوني أحد أبناء هذا الوطن الذين كان لهم شرف المشاركة في أحداث تعد من أهم أمجاده في العصر الحديث ألا وهي ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، ومعارضتي لكل ما قد يشكل انقلابا عليها أو عودة بالزمن إلى الوراء.
- لن أمل من المطالبة بحقوقي كمواطن مصري والدفاع عنها وسلوك كل السبل اللازمة بما في ذلك اللجوء للمحاكم المصرية وكل السلطات المختصة بإزالة هذا العدوان علي وعلي حقوقي.
عمرو واكد
- شارك عمرو واكد في العشرات من الأعمال الفنية في مصر والعالم. أبرزها أفلام "سيريانا- الأب والغريب- عدوى- لوسي" بالإضافة للمسلسل البريطاني "بيت صدام".
- عرف عن "واكد" معارضته للنظام المصري وتعبيره عن تلك المعارضة بشكل مستمر على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي.
- من أبرز مواقف "واكد" رفضه التعديلات الدستورية التي تتيح للسيسي البقاء في الحكم حتى عام 2034.
- رفض "واكد" التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية عام 2016، كما رفض قانون التظاهر عام 2014.
- كشف "واكد" عبر حسابه بموقع تويتر عن تلقيه تهديدات من إحدى الجهات التي لم يفصح عنها في حالة عودته إلى مصر.
- "واكد" كشف أيضا عن صدور حكمين ضده بالحبس لمدة تصل إلى 8 سنوات في قضيتين، واحدة عسكرية والثانية مدنية، بتهمة نشر أخبار كاذبة وإهانة مؤسسات الدولة.
- تعرض "واكد" للتضييق في عمله وعدم إشراكه في أي عمل فني، كما منع مسلسل "اهل إسكندرية" الذي يشارك ببطولته من العرض حتى الآن.
- في مارس/آذار الماضي من العام الماضي، تقدم أحد المحامين ببلاغ إلى النائب العام، يتهم فيه عمرو واكد بمحاولة تشويه الانتخابات الرئاسية عبر حسابه الشخصي على تويتر.
- في يونيو/حزيران 2017، تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للمدعي العام العسكري ضد عمرو واكد لما وصفه بالتطاول على القوات المسلحة، مطالباً بإحالته إلى المحاكمة العسكرية العاجلة.
- محكمة مصرية أدانت عمرو واكد لتحطيمه سيارة توقفت أمام منزله، وحكمت عليه بالحبس ثلاثة أشهر "في قضية يعتقد أنها بمثابة عقوبة لمعارضة الفنان الصريحة للسياسات الحكومية"، بحسب وكالة أسوشيتد برس.