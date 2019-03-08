بسبب مواقفه.. عمرو واكد يكشف عن رفض تجديد جواز سفره وتلقيه تهديدات

نشر الممثل المصري عمرو واكد بيانا كشف فيه عن تعرضه لضغوط وتهديدات من النظام المصري بسبب مواقفه المعارضة الأخيرة.

وتضمنت التضييقات التي تعرض لها واكد وفقا للبيان رفض السفارة المصرية في مدريد تجديد جواز سفره، بالإضافة إلى

أبرز ما ورد في البيان

منذ بداية العام الماضي وأنا أحاول جاهدا تجديد جواز السفر الخاص بي عن طريق القنصلية المصرية في مدريد- إسبانيا، نظرا لتواجدي خارج البلاد لارتباطي بعدة أعمال فنية عالمية تستدعي بقائي المتواصل لفترة خارج البلاد.

فوجئت بسيل من التهديدات والتعنت ضدي بداية بما تم ترويجه من الحكم علي في قضية عسكرية لا أعلم عنها شيئا ولم أخطر بها ولم أمثل فيها أمام ثمة جهة تحقيق أو محاكمة بالرغم من كوني مواطن مدني لا يجوز محاكمته عسكريا (…) ونهاية بإخباري شفويا من قبل المسؤولين بأنه لن يتم تجديد جواز السفر الخاص بي.

ما ذلك إلا لإصراري على التمتع بحقي في حرية الرأي والتعبير التي كفلها لي الدستور المصري الذي كفل لي أيضا حق تناول الشؤون العامة والتعليق عليها ونقد السياسات الحاكمة التي لا يخفي على ذي لب أنها تشكل خطرا على وطني.

إنني إذ أواجه بهذا القدر من الصلف والتعنت والتهديد فإنني يسعدني أن أبدي إيماني واعتزازي بكوني أحد أبناء هذا الوطن الذين كان لهم شرف المشاركة في أحداث تعد من أهم أمجاده في العصر الحديث ألا وهي ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011، ومعارضتي لكل ما قد يشكل انقلابا عليها أو عودة بالزمن إلى الوراء.

لن أمل من المطالبة بحقوقي كمواطن مصري والدفاع عنها وسلوك كل السبل اللازمة بما في ذلك اللجوء للمحاكم المصرية وكل السلطات المختصة بإزالة هذا العدوان علي وعلي حقوقي.

عمرو واكد

شارك عمرو واكد في العشرات من الأعمال الفنية في مصر والعالم. أبرزها أفلام "سيريانا- الأب والغريب- عدوى- لوسي" بالإضافة للمسلسل البريطاني "بيت صدام".

عرف عن "واكد" معارضته للنظام المصري وتعبيره عن تلك المعارضة بشكل مستمر على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي.

من أبرز مواقف "واكد" رفضه التعديلات الدستورية التي تتيح للسيسي البقاء في الحكم حتى عام 2034.

أرفض تعديلات الدستور كلها. ومن تقدمو بها لا يمثلونني بأي شكل. — Amr Waked (@amrwaked) February 6, 2019

رفض "واكد" التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية عام 2016، كما رفض قانون التظاهر عام 2014.

أنا كمصري أرفض بيع أرض مصر ولا أفوض أحد في فعل ذلك مهما كان المبلغ رخيص. — Amr Waked (@amrwaked) April 10, 2016

كشف "واكد" عبر حسابه بموقع تويتر عن تلقيه تهديدات من إحدى الجهات التي لم يفصح عنها في حالة عودته إلى مصر.

انا في الخارج أصلا وبلغوني لو رجعت مصر مش هيحصلي طيب وكل حاجة جاهزة على جرة قلم. وأنا مصدقهم الصراحة. — Amr Waked (@amrwaked) March 4, 2019

"واكد" كشف أيضا عن صدور حكمين ضده بالحبس لمدة تصل إلى 8 سنوات في قضيتين، واحدة عسكرية والثانية مدنية، بتهمة نشر أخبار كاذبة وإهانة مؤسسات الدولة.

التهديد كان كالآتي:

بلغني انه محكوم عليا غيابي من القضاء "العسكري" المصري نيابة شمال القاهرة ب٥ سنين سجن وحكم آخر ب٣ سنين سجن بتهمتين نشر اخبار كاذبة وإهانة مؤسسات الدولة. رافضين يدوني نسخة من الحكمين لأن لم يصدق عليهما حتى الآن ولو هما منذ مايو الماضي.

أنا مواطن مدني أمتهن الفن. — Amr Waked (@amrwaked) March 4, 2019