العفو الدولية: سجينة متحولة جنسيا معرضة للعنف الجنسي في مصر

حذرت منظمة العفو الدولية من أن سجينة شابة متحولة جنسيا في مصر تواجه خطر التعرض لعنف جنسي وللتعذيب بسبب ميولها الجنسية.

ما القصة؟

أُلقي القبض هذا الأسبوع على ملك الكاشف (19 سنة) ووجهت إليها اتهامات بالانضمام لجماعة "إرهابية" واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي للتحريض على "الإخلال بالنظام العام"، بحسب محاميها عمرو محمد على فيسبوك.

محاميها أوضح أن "نيابة أمن الدولة قررت حبس ملك الكاشف 15 يوما على ذمة التحقيقات".

منظمة العفو الدولية قالت إن توقيف ملك الكاشف جاء بعد أن وجهت دعوات من أجل التظاهر السلمي عقب حادثة قطار أسفرت عن مقتل 22 شخصا نهاية فبراير/ شباط الفائت في محطة القطارات المركزية بميدان رمسيس في وسط القاهرة.

منظمة العفو اعتبرت في بيان مساء، الخميس، أنه "بسبب هويتها الجنسية، فإن ملك الكاشف تواجه خطرا أكبر بالتعرض للتعذيب على يد الشرطة وخصوصا الاغتصاب والعنف الجنسي".

https://twitter.com/TransgenderO/status/1103273680879214595?ref_src=twsrc%5Etfw

نائبة مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ماجدالينا مغربي قالت إنه "من المعروف أن السلطات المصرية تضطهد الأشخاص بسبب ميولهم الجنسية".

لا تزال ملك الكاشف مسجلة كرجل على بطاقة هويتها.

مصدر أمني قال لوكالة "فرانس برس" طالبا عدم ذكر اسمه إنها "محبوسة انفراديا، ليس مع رجال ولا نساء".

نيلا غوشال الباحثة في شؤون الـ "ال جي بي" (وهو اختصار يشير إلى مجموعة المثليين والمثليات والمتحولين جنسيا ومزدوجو الميول الجنسية) لدى منظمة هيومن رايتس ووتش أن منظمتها "قلقلة للغاية" بشأن ملك الكاشف.

أطلق نشطاء وسم #الحرية_لملك_الكاشف على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين ألا يتم احتجازها في سجن للرجال خوفا من احتمالات تعرضها للتحرش أو العنف الجنسي واللفظي.

https://twitter.com/Maya_Anwar_Jo/status/1104029803995369472?ref_src=twsrc%5Etfw

#ملك_الكاشف

أنا مش عارف هي مقبوض عليها ليه، مره قالوا علشان تظاهر بسبب حادث محطة مصر، و مره علشان تظاهر بسبب التعديلات الدستورية و مره تالته علشان تشبه بالرجال مع اني مش فاهم ازاي تشبه بالرجال وهي متحوله جنسيا اساسا، عموما ارجو انها ماتكنش فعلا محبوسه مع رجاله. — BassemMourid (@Bassem_Mourid) March 7, 2019

مهم جدًا احكوا عن ملك الكاشف .. فتاة عابرة جنسيًا قبض عليها الأمن المصري امبارح.

السجون المصرية عبارة عن مقابر وأقبية تعذيب وتحرش ولأشخاص مثل ملك سوء المعاملة رح يكون مضاعف. pic.twitter.com/H9zekVsnGA — Fidaa فِداء (@fidaazaanin) March 6, 2019

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