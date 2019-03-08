العفو الدولية: سجينة متحولة جنسيا معرضة للعنف الجنسي في مصر

حذرت منظمة العفو الدولية من أن سجينة شابة متحولة جنسيا في مصر تواجه خطر التعرض لعنف جنسي وللتعذيب بسبب ميولها الجنسية.
ما القصة؟
- أُلقي القبض هذا الأسبوع على ملك الكاشف (19 سنة) ووجهت إليها اتهامات بالانضمام لجماعة "إرهابية" واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي للتحريض على "الإخلال بالنظام العام"، بحسب محاميها عمرو محمد على فيسبوك.
- محاميها أوضح أن "نيابة أمن الدولة قررت حبس ملك الكاشف 15 يوما على ذمة التحقيقات".
- منظمة العفو الدولية قالت إن توقيف ملك الكاشف جاء بعد أن وجهت دعوات من أجل التظاهر السلمي عقب حادثة قطار أسفرت عن مقتل 22 شخصا نهاية فبراير/ شباط الفائت في محطة القطارات المركزية بميدان رمسيس في وسط القاهرة.
- منظمة العفو اعتبرت في بيان مساء، الخميس، أنه "بسبب هويتها الجنسية، فإن ملك الكاشف تواجه خطرا أكبر بالتعرض للتعذيب على يد الشرطة وخصوصا الاغتصاب والعنف الجنسي".
https://twitter.com/TransgenderO/status/1103273680879214595?ref_src=twsrc%5Etfw
- نائبة مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية ماجدالينا مغربي قالت إنه "من المعروف أن السلطات المصرية تضطهد الأشخاص بسبب ميولهم الجنسية".
- لا تزال ملك الكاشف مسجلة كرجل على بطاقة هويتها.
- مصدر أمني قال لوكالة "فرانس برس" طالبا عدم ذكر اسمه إنها "محبوسة انفراديا، ليس مع رجال ولا نساء".
- نيلا غوشال الباحثة في شؤون الـ "ال جي بي" (وهو اختصار يشير إلى مجموعة المثليين والمثليات والمتحولين جنسيا ومزدوجو الميول الجنسية) لدى منظمة هيومن رايتس ووتش أن منظمتها "قلقلة للغاية" بشأن ملك الكاشف.
- أطلق نشطاء وسم #الحرية_لملك_الكاشف على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين ألا يتم احتجازها في سجن للرجال خوفا من احتمالات تعرضها للتحرش أو العنف الجنسي واللفظي.
https://twitter.com/Maya_Anwar_Jo/status/1104029803995369472?ref_src=twsrc%5Etfw
خلفيات:
- كانت ملك الكاشف قد لفتت الأنظار في فبراير/ شباط 2017 عندما تحدث صراحة عن تحولها جنسيا في برنامج تلفزيوني يحظى بنسبة مشاهدة عالية.
- في تدوينات على شبكات التواصل الاجتماعي تحدثت ملك الكاشف كذلك عن تعرضها للتحرش من أفراد من أسرتها وفي المجال العام بعد تحولها من ذكر إلى أنثي.
- كانت محكمة مصرية قضت بمعاقبة مذيع تلفزيون بالحبس سنة لإجرائه مقابلة مع رجل مثلي العام الماضي.
- المجلس الأعلى للإعلام في مصر أصدر قرارا بـ"منع ظهور مثليين أو بث شعاراتهم" بعد أن ظهر علم المثليين في حفل في القاهرة عام 2017.
- في عام 2016، رفضت محكمة مصرية طلب شخص متحول جنسيا بتغيير اسمه ونوعه على بطاقة الهوية.
- لا توجد في القانون المصري مواد لتنظيم مسائل التحول الجنسي وكيفية التعامل معها.