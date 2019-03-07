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36 دولة توبخ السعودية بسبب مقتل خاشقجي وتدعو لمحاسبتها

الكاتب الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي (يمين) وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
الكاتب الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي (يمين) وولي العهد السعودي محمد بن سلمان
7/3/2019

أدانت 36 دولة، بينها كل دول الاتحاد الأوربي، الخميس، بأشد العبارات جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ودعت إلى محاسبة المسؤولين عن الجريمة.

التفاصيل:
  • دبلوماسيون قالوا إن 36 دولة على الأقل بينها كل دول الاتحاد الأوربي الثماني والعشرين وقعت بيانا وجه انتقادات في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لسجل السعودية في حقوق الإنسان،الخميس.
  • الانتقادات جاءت خلال بيان مشترك باسم الدول الـ36، تلاه السفير الإيسلندي الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف هارالد أسبيلوند، أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي.
  • البيان: ندين بأشد العبارات جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي، التي تأكد ارتكابها على يد مواطنين من السعودية في قنصليتها بإسطنبول.
  • البيان: قتل خاشقجي يشير مرة أخرى إلى ضرورة حماية الصحفيين في العالم بشكل عام وأهمية حرية التعبير.
  • البيان: يجب أن يكون التحقيق سريعًا وفعالًا ومفصلًا ومستقلًّا وشفافًا. ينبغي محاسبة المسؤولين عن الجريمة.
  • أسبيلوند دعا السعودية إلى الكشف عن كافة المعلومات التي بحوزتها حول الجريمة، وإلى التعاون مع كافة التحقيقات في مقتل خاشقجي، والتي تقودها أغنيس كالامارد مقررة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام التعسفي.
  • أسبيلوند دعا السعودية إلى اتخاذ الخطوات اللازمة حتى يتمكن المدافعون عن حقوق الإنسان والصحفيون من التعبير عن آرائهم بحرية دون الخوف من التعرض للعقاب.
  • وقع البيان المشترك بلدان الاتحاد الأوربي الـ28، إضافة إلى أستراليا وكندا ونيوزيلندا والجبل الأسود والنرويج وإيسلندا وإمارة موناكو وليشتنشتاين.
  • يعتبر البيان سابقة من نوعها بالنسبة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي تأسس عام 2006، ويعد أول توبيخ يوجه للمملكة، ومن المنتظر أن ترد السعودية في جلسة للمجلس تنعقد اليوم.
  • مبعوث لإحدى دول الاتحاد الأوربي قال لرويترز: "إنه نجاح لأوربا أن تتوحد في هذا الأمر".
خلفيات:
  • مقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 في القنصلية السعودية في اسطنبول أثار استياءً عالميا، وألحق ضررا بسمعة السعودية وخصوصا ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. 
  • خاشقجي الذي لم يتم العثور على جثته حتى الآن كان يعد من أشد منتقدي الأمير السعودي الذي ينفي تورطه في القتل.  
  • تقييم للمخابرات المركزية الأمريكية خلص إلى أن ولي العهد السعودي أمر على الأرجح بقتل خاشقجي. وتنفي الرياض أي علاقة لولي العهد بالجريمة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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