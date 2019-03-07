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سياسة|مصر

مصر.. السجن 14 عامًا بحق مدان بقتل زعيم شيعي بارز

رجل الدين حسن شحاته
رجل الدين حسن شحاته
7/3/2019

قضت محكمة مصرية، الخميس، بالسجن 14 عاما، بحق متهم أدين بقتل زعيم شيعي بارز و3 آخرين، صيف العام 2013.

ووفق إعلام محلي، قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة المتهم سعد محمود، حضوريًا، بالسجن 14 عامًا، في إعادة إجراءات محاكمته بالقضية المعروفة بـ "فتنة الشيعة".

ما القصة؟
  • في يونيو/ حزيران 2013، قُتل رجل الدين، حسن شحاته، وثلاثة من معتنقي المذهب، عقب احتفالات قيل إنها شيعية، جرت في إحدى قرى محافظة الجيزة، ما أثار ضجة سياسية وإعلامية آنذاك.
  • منذ إحالتها للقضاء، ضمت القضية 31 متهمًا، حصل 8 منهم على أحكام بالبراءة، فيما أيدت محكمة النقض في فبراير/ شباط 2017، سجن 9 آخرين لمدة 14 عامًا. بينما صدرت أحكام أولية متفاوتة بحق آخرين لم يتم القبض عليهم أو لم يسلموا أنفسهم للسلطات.
  • واجه المتهمون اتهامات نفوا صحتها بينها: "القتل العمد"، و"حيازة أسلحة"، و"التجمهر والتحريض على أعمال العنف وتكدير السلم الاجتماعي".

ووفق القانون المصري، يعد الحكم الصادر الخميس، أوليا وقابلا للطعن عليه أمام محكمة النقض، خلال 60 يوما من صدور حيثيات (أسباب) الحكم، كون الحكم صدر حضوريًا.

بينما في حالة المتهمين غيابيا، تعاد محاكمتهم عقب القبض عليهم أو تسليم أنفسهم للشرطة أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم، وللمتهمين درجة تقاضٍ واحدة أمام محكمة النقض.

ويعتبر الشيعة المصريون حسن شحاتة (67 عاما وقت الحادثة) "الأب الروحي" لهم، فيما لا يعرف على وجه الدقة عدد منتسبي الشيعة في البلد ذي الأغلبية السنية.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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