كيف تدفع النائبة إلهان عمر ثمن لغتها الحادة تجاه إسرائيل؟

يدرس النواب الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي التصويت على قرار بمعاقبة إلهان عمر، التي تعد واحدة من نجوم الحزب الديمقراطي الصاعدين

ويتصاعد الجدل بشأن اللغة الحادة التي تستخدمها النائبة الديمقراطية الأمريكية إلهان عمر تجاه إسرائيل وصل إلى درجة الغليان.

ورصد تقرير لموقع "فوكس" الأمريكي تطورات هذه القضية مشيرا إلى أنها تلقي الضوء على مسألة معاداة السامية والإسلاموفوبيا في الأوساط السياسية الأمريكية.

من هي إلهان عمر؟

ماذا قالت إلهان عمر بالضبط؟

ماذا يقول المدافعون عن إلهان عمر؟

Poster comparing Omar to terrorists causes fight to break out at West Virginia statehouse https://t.co/alBfxi8yNe pic.twitter.com/OMtGd7ym8A

— The Hill (@thehill) March 2, 2019