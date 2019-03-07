كيف تدفع النائبة إلهان عمر ثمن لغتها الحادة تجاه إسرائيل؟

يدرس النواب الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي التصويت على قرار بمعاقبة إلهان عمر، التي تعد واحدة من نجوم الحزب الديمقراطي الصاعدين

ويتصاعد الجدل بشأن اللغة الحادة التي تستخدمها النائبة الديمقراطية الأمريكية إلهان عمر تجاه إسرائيل وصل إلى درجة الغليان.

ورصد تقرير لموقع "فوكس" الأمريكي تطورات هذه القضية مشيرا إلى أنها تلقي الضوء على مسألة معاداة السامية والإسلاموفوبيا في الأوساط السياسية الأمريكية.

من هي إلهان عمر؟

تعد إلهان عمر واحدة من النجوم الصاعدين في الكونغرس الأمريكي في دورته الجديدة التي بدأت في ٢٠١٨.

تمتلك عمر قصة ملهمة، حيث جاءت لاجئة من الصومال قبل أن تصعد في عالم السياسة لتصبح أول نائبة مسلمة سوداء في الكونغرس.

برهنت عمر على امتلاكها الموهبة بعدما أصبحت تمثل صوتا لوجهات نظر ظلت لوقت طويل مستبعدة من التيار السياسي السائد في الولايات المتحدة.

ماذا قالت إلهان عمر بالضبط؟

عمر أثارت الكثير من الجدل بتصريحاتها الشهر الماضي والتي عزت فيها المشاعر الداعمة لإسرائيل إلى النفوذ المالي الواسع الذي يملكه اللوبي المؤيد لإسرائيل.

الأسبوع الماضي تحدثت عمر عن الصراع العربي الإسرائيلي خلال ندوة مع النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، والتي تتشابه مع عمر في كونها مسلمة وأنها تدخل مجلس الكونغرس لأول مرة.

خلال النقاش قالت عمر بشأن الاتهامات الموجهة لها بمعاداة السامية: "أريد أن أتحدث عن النفوذ السياسي في هذا البلد والذي يرى أنه لا بأس في تعزيز الولاء لدولة أجنبية".

بشكل عام لا تحدد عمر صراحة من أين يأتي هذا "النفوذ السياسي" ولكن إذا أخذنا تصريحاتها السابقة في الاعتبار فإن تصريحاتها الأخيرة اعتبرت من جانب العديد من المراقبين باعتبارها اتهامات مبطنة ومعادية للسامية تشير إلى ارتباط اليهود الأمريكيين بإسرائيل ما يشكك في ولائهم للولايات المتحدة.

لم يمهلها البعض كي تشكك، حيث كشف الديمقراطيون في مجلس النواب، الإثنين الماضي، عن خطط للتصويت على قرار يدين معاداة السامية، فيما اعتبر توبيخا واضحا لعمر بشكل شخصي حيث ينتقد القرار بشكل محدد ما أشار إليه بتعبير "الاتهامات بازدواج الولاء".

ماذا يقول المدافعون عن إلهان عمر؟

عمر لديها مدافعون صوتهم مرتفع سواء في الحزب الديمقراطي أو في اليسار التقدمي الأوسع، ومن بينهم يساريون يهود بارزون.

يحتج المدافعون عنها بأنها تتعرض للهجوم بسوء نية كونها مسلمة ذات أصول أفريقية تجرأت على انتقاد إسرائيل، مشيرين إلى أن معاداة السامية من جانب اليمين الأمريكي لا تحظى بنفس القدر من الاهتمام.

يحتج هؤلاء أيضا بأن "الإسلاموفوبيا" لا تؤخذ بنفس القدر من الجدية، فخلال هذا الأسبوع رفع الجمهوريون في فرجينيا الغربية ملصقا معاديا للإسلام يربط بين إلهان عمر وبين منفذي هجمات ١١ سبتمبر ٢٠٠١ وهو ما لم يقابل باعتراض كاف مقارنة بالضجة التي قوبلت بالتصريحات التي صدرت عن إلهان عمر.

Poster comparing Omar to terrorists causes fight to break out at West Virginia statehouse https://t.co/alBfxi8yNe pic.twitter.com/OMtGd7ym8A — The Hill (@thehill) March 2, 2019

يبدو أن هذا الرد، الذي جاء بشكل خاص من الأعضاء التقدميين في الكونغرس، قد دفع الديمقراطيين إلى تأخير التصويت على القرار الخاص بمعاداة السامية، وربما إعادة كتابة نصه من جديد بشكل كامل.

سجل تصريحات إلهان عمر بشأن إسرائيل:

انتقادها الشديد للمبعوث الأمريكي إلى فنزويلا إليوت أبرامز الشهر الماضي ألقى الضوء على التورط الأمريكي في انتهاكات حقوقية خطيرة في أمريكا، وهو نوع من الانتقادات الموجهة لنخبة السياسة الخارجية الذي نادرا ما يصدر عن أعضاء الكونغرس.

موقفها من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي مؤيد للفلسطينيين بشكل عام. وقد ساهم هذا في رفع شعبيتها في أوساط اليسار المتمرد والذي عادة ما يوجه انتقادات حادة لمؤسسة الحزب الديمقراطي الداعمة بشكل عام لإسرائيل.

لدى إلهان عمر عادة سيئة تتمثل في التصريح بأشياء تغذي الصور النمطية لمعاداة السامية.

في عام ٢٠١٢ قالت في "تغريدة" على "تويتر" "لقد قامت إسرائيل بتنويم العالم، لعل الله يوقظ الناس ويساعدهم في رؤية أفعال إسرائيل الشريرة".

اعتذرت إلهان عمر عن هذه "التغريدة" في شهر يناير/كانون الثاني الماضي وقالت إن منظمات يهودية أوضحت لها أن استخدام كلمة "تنويم" كان مسيئا.

في شهر فبراير/ شباط الماضي، أثارت إلهان عمر جدلا جديدا بـ "تغريدة" قالت فيها إن دعم إسرائيل في الكونغرس الأمريكي" يتعلق دائما بالمال"، وهو ما اعتبر تلميحا بأن (منظمة إيباك) الداعمة لإسرائيل تشتري السياسيين الأمريكيين.

من جديد أعاد هذا التصريح الجدل حول نظرية المؤامرة التي تقول إن الأثرياء اليهود يقومون بشراء السياسيين الأمريكيبن، ما دفع قيادة الحزب الديمقراطي إلى إعلان إدانته بشكل علني لتصريحات إلهان عمر.

حذفت إلهان عمر "التغريدة" الأصلية وقالت إنها تعتذر بشكل "لا لبس فيه".

Listening and learning, but standing strong 💪🏽 pic.twitter.com/7TSroSf8h1 — Ilhan Omar (@IlhanMN) February 11, 2019

لأسابيع قليلة بدا أن الأمور قد هدأت ولكن إلهان عمر عادت خلال الندوة مع رشيدة طليب الأسبوع الماضي لتعيد موضوع معاداة السامية للواجهة من جديد.

لماذا تعد تصريحات إلهان عمر مثيرة للجدل؟

أقرت إلهان عمر في جلستها مع رشيدة طليب بأنه من المهم التعامل بحساسية عندما يرى اليهود إساءة في تصريحاتها. لكنها أشارت أيضا إلى أن كونها مسلمة يؤدي إلى افتراض معاداة السامية وأن هذا الاتهام يستخدم كلافتة لإغلاق النقاش.

موقف الجمهوريين والرئيس الأمريكي: