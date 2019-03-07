"فورين بوليسي" تستعرض مأساة سياسة ترمب الخارجية

كان لدى الرئيس الأمريكي بعض الرؤى الحقيقية حول مشكلات أمريكا الدولية. أين حدث الخطأ؟.. سؤال طرحته مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية في تقريرها حول مأساة سياسة ترمب الخارجية.

خاصية مأساوية:

في مأساة كلاسيكية، عادة ما يكون الشخص القيادي شخصًا يتمتع بصفات جديرة بالإعجاب، بل وحتى نوايا حسنة مرسومة بحدة نحو كارثة بسبب عيب مأساوي.

عطيل عرضة للغيرة، ماكبث طموح جدًا، هاملت لا يستطيع أن يقرر، وفوست لا يمكن أن يقاوم عرضًا لتداول روحه للمعرفة والمتعة. في كل حالة، يكتسح عيب واحد صفاتهم الإيجابية ويضعهم على طريق الدمار.

من هذا المنظور، من الصعب رؤية دونالد ترمب كشخصية تراجيدية حقًا. وبعيدًا عن كونه بطلا لكنه مشوب بالعيوب، فهو مجرد الابن المدلل للأب الثري البغيض، مع المزيد من أوجه القصور في الشخصية أكثر مما يمكن حصره.

بصرف النظر عن موهبة حقيقية للترويج الذاتي، ولعب الغولف، وقدرة متمرسة على التواصل، فإنه يفتقر إلى مناقب أخرى.

مع ذلك، هناك خاصية مأساوية لا يمكن إنكارها في رئاسة ترمب، حتى لو تمكن من تجنب العزل، أو السجن، أو العار الدائم. لماذا؟ لأن ترمب لديه بعض الرؤى الصحيحة والمهمة في مشاكل أمريكا الحالية، وكانت لديه فرصة للقيام بشيء بشأنها عندما تم انتخابه. لكن هذه الفرصة أهدرت، وعيوب ترمب كسياسي واستراتيجي وإنسان هي السبب الرئيسي وراء ذلك.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب (رويترز)

ما الذي نجح فيه ترمب؟

في عام 2016، عندما وصف السياسة الخارجية للولايات المتحدة بأنها "كارثة كاملة" وألقى باللوم على الفشل المتكرر في السياسة الخارجية على النخبة التي لا يمكن المساس بها والتي لا تخضع للمساءلة، كان على حق في اتهام حلفاء الولايات المتحدة الرئيسيين بإنفاق مبالغ قليلة على الدفاع -وهي شكوى قدمها العديد من الرؤساء السابقين- وكان على صواب في التنديد بالجهود المستمرة والمكلفة في بناء الدولة في أماكن مثل أفغانستان.

كان ترمب وبيرني ساندرز هما المرشحان الوحيدان اللذان أدركا أن العولمة لم تكن تفي بالغرض كما وعدت، ووجدت رسالته صدى عند الأمريكيين من الطبقة الدنيا والمتوسطة الذين كانوا قلقين للغاية بشأن الوظائف الضائعة، والدخل الثابت، والتراخي في ضوابط الهجرة.

ترمب أدرك أيضًا بأن الصين هي المنافس الرئيسي لأمريكا على المدى الطويل وأن الصين لن توقف ممارساتها التجارية المفترضة إذا ما طلبت الولايات المتحدة فقط.

وكان ترمب وحيدًا تقريبًا في إدراك أن شيطنة روسيا سوف تأتي بنتائج عكسية وتخدم فقط في تقريب موسكو من بيجين.

علاوة على ذلك، فإن وجهات نظر ترمب حول الشؤون الدولية تشير إلى أنه كان لديه منظور واقعي أكثر أو أقل حول السياسة الخارجية التي ربما تكون قد خدمته بشكل جيد -إذا كان قد قصدها فعلًا واستوعب تداعياتها.

على الرغم من أنه لم يكن مفكرًا أو مطلعًا في مثل هذه الأمور، بدا أنه يفهم أن:

السياسة الدولية تنافسية بطبيعتها. السياسة الخارجية ليست عملًا خيريًا. جميع الشعوب تسعى لمصالحها الأنانية. المغامرات الأجنبية التي تتجاوز تكاليفها الفوائد هي غبية.

بعد فوزه الانتخابي المفاجئ، كان ترمب في وضع يمكنه من رسم مسار أكثر واقعية للبلاد، على أساس بعض -وليس كل- المواقف التي اتخذها خلال الحملة.

الجمهوريون سيطروا على مجلسي النواب والشيوخ، وكان الكثير من الجمهور يتقبل سياسة خارجية تصحح تجاوزات وأخطاء ربع القرن الماضي.

لو أنه جمع فريقًا من ذوي الخبرة وأصر على أنه يتبع رؤيته، لربما كان قد حسن مكانة أمريكا العالمية وفاز على العديد من منتقديه الأوائل. ولكن كما هو الحال في تراجيديا كلاسيكية، أدى غروره وعناده، واختياره السيء للمستشارين، وغير ذلك من أوجه القصور في شخصية ترمب إلى خيبات أمل متكررة في الداخل والخارج.

فيما يتعلق بأوربا:

ترمب كان على حق في القول إن أوربا يجب أن تكون جادة في الدفاع عن نفسها وأن تتوقف عن الاعتماد على الحماية الأمريكية.

أوربا أكثر ثراءً، وأكثر سكانًا، وتنفق الكثير على الدفاع أكثر مما تفعله روسيا، وليس هناك سبب مقنع للولايات المتحدة أن تلزم شعبها بالدفاع عن أوربا.

بناء على ذلك، كان بوسع ترمب أن يقترح خفضًا تدريجيًا في التزام الولايات المتحدة -على سبيل المثال، خلال فترة تتراوح بين 5 و10 أعوام – مع توضيح أن الولايات المتحدة تريد علاقات ودية مع أوربا وستواصل التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

في الواقع، ربما حاول ترمب تجنيد أوربا في جهد أوسع لكبح جماح الصين الصاعدة. لكن هذا ليس ما فعله. وبدلاً من ذلك، قام ترمب بإهانة القادة الأوربيين مرارًا وتكرارًا واحتضن بعض القوى السياسية الأكثر تدميراً في أوربا.

ترمب قام أيضًا بزيادة ميزانية الدفاع الأمريكية والمساهمة الأمريكية في جهود إعادة التوطين في أوربا الشرقية، ما منح أعضاء حلف الناتو الأوربي سببًا إضافيًا للاستفادة من المزيد.

من المؤكد أن بعض أعضاء حلف الناتو قد حافظوا على التزاماتهم في عهد باراك أوباما لزيادة الإنفاق الدفاعي ولكن ليس بالقدر الكافي لتخفيف اعتمادهم على واشنطن. فيما يتعلق بالناتو.

في آسيا:

ترمب أدرك أن الصين هي المنافس الأساسي لأمريكا على المدى الطويل، وقد حان الوقت للتعامل مع بيجين بشأن ممارساتها الاقتصادية.

لسوء الحظ، تابع ترمب هذا الهدف بطريقة غير مناسبة. بدأ من خلال التخلي من طرف واحد عن الشراكة عبر المحيط الهادئ، وهي صفقة تجارية متعددة الأطراف من شأنها أن تفيد الاقتصاد الأمريكي بعدة طرق وتعزيز موقعها الاستراتيجي في آسيا.

بدلًا من اصطفاف أعضاء آخرين في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في جبهة موحدة على سياسة الصين التجارية والاستثمارية، هدد ترمب بشن حروب تجارية مع العديد منهم في وقت واحد.

في الأسابيع الأخيرة، ألحقت رغبة ترمب شبه العامة باتفاق مع بيجين، تقويض فريق التفاوض الخاص به، ما أدى إلى عدم إحراز تقدم ملموس في هذه القضايا.

الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (رويترز)

مع كوريا الشمالية:

ترمب مسؤول بشكل منفرد عن النهج الأمريكي الفاشل تجاه كوريا الشمالية.

مما لا شك فيه أن الترسانة النووية لكوريا الشمالية هي مشكلة تتحدى أكثر المخططين الاستراتيجيين دهاءً، لكن معالجة ترمب لها كانت بمثابة حالة من تفكير التمني، ونقيض الواقعية المضطربة.

الخبراء داخل وخارج الحكومة الأمريكية أصروا على أن بيونغيانغ لن تتخلى عن قدراتها النووية التي تم التوصل إليها بشق الأنفس، والتي يعتبرها الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون والنظام الأساسي ضمانًا لبقائهم على قيد الحياة.

إلا أن ترمب خدع نفسه في اعتقاده بأن سحره الشخصي ومهاراته التي أعلنها بنفسه على أنه "صانع صفقة رئيسي" سيقنع كيم بطريقة ما بفعل شيء لم يكن من مصلحته.

ترمب لم يفوت فقط فرصة لتحقيق تقدم ملموس إذا كان التقدم محدودًا في هذه القضية المزعجة، ولكن تعثره أعطى شركاء أمريكا الآسيويين سببًا آخر للتساؤل عن حكمه على الأمور وكفاءته.

في الشرق الأوسط:

سياسات ترمب كانت بعيدة كل البعد عن الواقعية.

بدلًا من تعظيم نفوذ الولايات المتحدة وتأثيرها الإيجابي من خلال إقامة علاقات عمل واقعية مع أكبر عدد ممكن من الولايات (مثلما تفعل الصين وروسيا) ، ترك ترمب نفسه ليُخدَع من قبل القائمين المحليين وكرر نفس الأخطاء التي أعاقت سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط لفترة طويلة.

بدلًا من التمسك بالاتفاق النووي مع إيران والعمل مع الدول الخمس الأخرى والدول الأخرى للحد من الأنشطة الإقليمية الإيرانية، ابتعد ترمب عن الصفقة ولم يحصل على شيء في المقابل.

ترمب سلم عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية إلى زوج ابنته غير المؤهل، وغض الطرف عن سلوك الأمير السعودي محمد بن سلمان الذي كان يتصرف على نحو شاذ بشكل متزايد.

حتى عندما تكون غرائزه صحيحة -كما هو الحال عندما أعلن أنه سيسحب القوات الأمريكية من سوريا- فقد كان صورة تشبه هاملت من التردد، وملاحظاته غير الرسمية حول استخدام القواعد في العراق لمراقبة إيران ما كدر العلاقات الأمريكية مع بغداد بدون سبب وجيه.

بعد أن وعد بالخروج من أعمال بناء الدولة، أرسل ترمب المزيد من القوات إلى أفغانستان (مثلما فعل أوباما) ، حيث من المرجح أن يستمر القتال هناك حتى عندما يغادر منصبه.

ترمب وبوتين خلال لقاء على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورغ (رويترز)

مع روسيا:

بالعودة إلى عام 2016، أدرك ترمب أن تسوية الخلافات الأمريكية الحالية مع روسيا ستكون مفيدة لأوربا، مفيدة لروسيا، وجيدة للولايات المتحدة أيضًا.

بدلًا من مواجهة روسيا بشأن أخطائها -بما في ذلك تدخلها المحتمل في الانتخابات الأمريكية- وبدء حوار جاد لحل قضايا مثل أوكرانيا، والهجمات الإلكترونية، والحد من التسلل ، عزز سلوك ترمب كرئيس الشكوك حول علاقاته مع موسكو (والرئيس الروسي فلاديمير بوتين).

من سخرية القدر، ترمب هو آخر شخص يمكنه حتى محاولة إصلاح الأمور مع روسيا لأن أي جهد جاد للقيام بذلك سيقود المنتقدين إلى اتهامه بأنه واقع تحت سيطرة بوتين.

أكثر من خرافي:

أخيرًا، إذا كان جوهر الواقعية هو التعامل مع العالم "كما هو حقًا" (بدلاً من الكيفية التي نود أن يكون عليها) ، فإن ترمب هو أكثر من خرافي، فالواقعي الحقيقي سيعترف بالواقع العلمي لتغير المناخ ومحاولة تطوير استجابة سياسية فعالة له.

في الواقع، نظرًا لخلفيته وبياناته السابقة، وتزايد احترام الحزب الجمهوري نفسه، كان ترمب في موقع جيد لإعادة تنظيم الحزب بالإجماع العلمي.

بدلًا من الاستمرار في إنكار حقيقة تغير المناخ، كان بإمكانه تغيير مساره، ويقول إنه يفهم الآن أنها مشكلة خطيرة، ويدعو إلى شيء أفضل من اتفاق المناخ في باريس.

إذا كان الأمر قد تطلب من ريتشارد نيكسون الذهاب إلى الصين، فربما كان ترمب قادر على إعادة التعقل بخصوص البيئة للجمهوريين.

إنها حقا مأساة. ليس عكس أوباما (الذي يحسد ترمب شعبيته ومنزلته بشكل واضح)، دخل ترمب المكتب البيضاوي على أمل تصفية بعض الالتزامات الأمريكية التي تأتي بنتائج عكسية في الخارج، وتحويل المسؤولية إلى حلفاء محليين في أوربا والشرق الأوسط، والتركيز على الصين، والقيام ببناء الأمة المطلوب داخل الولايات المتحدة.

تذكر عندما كان يتحدث عن مشروع كبير للبنية التحتية، وهو أمر من شأنه توفير الوظائف للكثير من العمال وإعداد الولايات المتحدة للتنافس على نحو أكثر فعالية في بقية هذا القرن؟

للأسف، المبنى الوحيد الذي يتحدث عنه الآن هو جدار لا معنى له لا تريده معظم البلاد، ولن يجعل البلد أكثر أمانًا، وربما لن يتم بناؤه.

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