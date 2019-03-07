شاهد: مئات المحامين الجزائريين يحتجون على ترشح بوتفليقة

نظم محامون جزائريون مسيرة نحو مقر المجلس الدستوري احتجاجا على ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة.
التفاصيل:
- المسيرة بدأت من أمام مقر وزارة الطاقة واستمرت لمئات الأمتار نحو مبنى المجلس الدستوري، حيث نظموا وقفة هناك.
- المحتجون ارتدوا زيهم الرسمي (الجبة السوداء) رافعين شعارات (عهدة خامسة غير دستورية).. (الدفاع مع المواطن).. (لا لتجاهل الدستور).. و(لا لتجاهل إرادة الشعب).
- خلال المسيرة، ردد المحامون هتافات "الشعب يريد إسقاط النظام" و"جمهورية لا ملكية".
- الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين طلب من السلطات تأجيل الانتخابات وتشكيل حكومة انتقالية.
- الاتحاد حمل المجلس الدستوري المسؤولية التاريخية عن قبول أوراق ترشح بوتفليقة للانتخابات الرئاسية بدعوى "عدم جوازها دستوريا وقانونيا بسبب عدم أهليته من الناحية الصحية".
- الأربعاء، أعلنت نقابة المحامين الجزائريين في بيان مقاطعة الجلسات القضائية في جميع محاكم البلاد لعدة أيام.
- البيان: الاتحاد يحيي الحراك الشعبي السلمي الرافض للعهدة الخامسة.
- البيان: الاتحاد قرر مقاطعة العمل القضائي على المستوى الوطني، وفي جميع الهيئات القضائية، لمدة 4 أيام، بدءا من الإثنين المقبل، باستثناء المواعيد (مواعيد الجلسات المحددة سلفا)، حفاظا على حقوق المتقاضين.
وضع غير مقلق:
- في حوار مع صحيفة الخبر المحلية، أكد عبد الغني زعلان مدير الحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن وضع الأخير الصحي "لا يدعو إلى القلق".
- زعلان: مثلما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية، رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في جنيف من أجل فحوص طبية دورية وهو بصدد استكمالها.
- زعلان: في رسالة ترشحه، لم يخف (بوتفليقة) حالته البدنية، التي بطبيعة الحال لم تعد كما كانت عليه سابقا.
- زعلان: في كل مرة يجري فيها الرئيس فحوصات دورية يعلم الشعب الجزائري عن ذلك.
- زعلان: أؤكد مرة أخرى أن الأنباء التي تتحدث عنها (تدهور وضع بوتفليقة الصحي) لا أساس لها من الصحة على الإطلاق.
- زعلان: أي تعليق على مداولات المجلس الدستوري يعد محاولة للضغط.
- هذا هو أول تعليق يصدر عن أحد المقربين من بوتفليقة بعد الأخبار التي نشرتها صحيفة "لا تريبين دو جنيف" السويسرية الأربعاء وتحدثت عن "وضع صحي متردي" للرئيس الجزائري.
- بوتفليقة وصل إلى جنيف منذ 24 فبراير/ شباط الماضي "بغرض إقامة قصيرة لإجراء فحوصات طبية دورية" بحسب بيان الرئاسة الجزائرية.
- زعلان هو من قدم ملف ترشيح بوتفليقة للانتخابات الرئاسيّة للمجلس الدستوري مساء الأحد.
- بوتفليقة تعهّد بتنظيم انتخابات رئاسيّة مبكرة في حال فوزه.
- أمام المجلس الدستوري عدة أيام لدراسة ملف بوتفليقة وخاصة في شقه الصحي، كما هو الحال بالنسبة لعشرين مرشح آخرين ليس بينهم أي رمز من رموز المعارضة التي طالبت بإعلان حالة شغور منصب الرئيس "المريض والغائب" وتأجيل الانتخابات.
- نقابة الأطباء الجزائريين دعت المجلس الدستوري إلى التأكد من صحة الشهادات التي يقدمها الأطباء ومدى احترامها "لأخلاقيات المهنة".
- عشرات الصحفيين تجمعوا في ساحة حرية الصحافة وهم يرددون "سلطة رابعة وليست تابعة"، تنديدا بضغوط تتعرض لها مؤسسات إعلامية لتغطيتها التظاهرات الرافضة لترشيح بوتفليقة لولاية خامسة.
خلفية:
- تشهد الجزائر منذ أسبوعين تظاهرات بشكل شبه يومي، شارك عشرات الآلاف في بعضها، ضد إعلان الرئيس بوتفليقة الترشح لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 18 أبريل/ نيسان المقبل.
- وجهت دعوة على مواقع التواصل الاجتماعي "لمسيرة العشرين مليون" يوم غد الجمعة.
- المنظمة الوطنية للمجاهدين، التي تضم قدامى المحاربين، أعربت عن تأييدها للاحتجاجات.
- فرعان من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، يمثلان عشرات الآلاف من العمال، أعلنا معارضتهما لمساعي بوتفليقة للترشح لولاية جديدة.
- بعض المسؤولين من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم شاركوا في المظاهرات بينما أعلنت شخصيات عامة استقالتها.