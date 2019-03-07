شاهد: سيناتور أمريكية تقول إن ضابطا اغتصبها

قالت السيناتورالأمريكية مارثا مكسالي، أمس الأربعاء، إن ضابطا أعلى رتبة منها اغتصبها لكنها لم تُبلغ عن الواقعة لأنها ألقت اللوم على نفسها ولم تكن تثق في النظام.
ما القصة؟
- السيناتور مارثا مكسالي هي أول امرأة تقود مقاتلة في سلاح الجو الأمريكي.
- مكسالي قالت خلال جلسة في مجلس الشيوخ بشأن الاعتداءات الجنسية في الجيش، "الجناة يسيئون استغلال مواقعهم في السلطة بطرق متعددة وفي إحدى الحالات تعرضتُ للملاحقة ثم الاغتصاب من قبل ضابط أعلى رتبة".
- مكسالي: لكن على النقيض من كثيرين اجتازوا هذه التجربة بشجاعة لم أبلغ عن تعرضي للاعتداء الجنسي.. مثل الكثير من الرجال والنساء، لم أثق بالنظام. ألقيت اللوم على نفسي وكنت أشعر بالخزي والحيرة. اعتقدت أنني قوية لكنني شعرت بالعجز".
- مكسالي: التزمت الصمت لسنوات كثيرة لكن في وقت لاحق خلال مسيرتي المهنية وبينما كان الجيش يواجه الفضائح وطريقة استجابته القاصرة، شعرت بضرورة إخبار بعض الناس أنني أيضا تعرضت لهذه التجربة.
- مكسالي: "روعتني الطريقة التي تم بها التعامل مع محاولاتي للحديث عن تجاربي"، وأضافت أنها كادت تترك سلاح الجو قبل 18 عاما.
- مكسالي: مثل الكثير من الضحايا، شعرت أن النظام يغتصبني من جديد".
- لا يتم الإبلاغ سوى عن القليل من حالات الاعتداء والتحرش الجنسي في الجيش.
- وضعت المسألة تحت المجهر مرة أخرى قبل عامين في أعقاب فضيحة شملت جنودا من مشاة البحرية نشروا صورا عارية لنساء على الإنترنت.
- لم يصدر تعقيب بعد عن سلاح الجو الأمريكي.
خلفيات:
- عام 2001 رفعت مكسالي أول دعوى قضائية على وزير الدفاع الأمريكي آنذاك دونالد رمسفيلد لفرضه الحشمة في الملبس وتأكيده على المجندات الأمريكيات العاملات في المملكة العربية السعودية ضرورة احترام التقاليد الإسلامية.
- مكسالي اعتبرت في دعواها حينها أن الأحكام التي يفرضها البنتاغون في السعودية فقط تشكل انتهاكا لأول حق في الدستور الأمريكي، وهو ممارسة شعائر دينها المسيحي بحرية وعدم فرض أي دين آخر عليها.
- خدمت مكسالي في الكويت عامي 1995 و1996 ثم نقلت إلى السعودية وحققت 100 ساعة طيران في مهام عسكرية في طائرة من طراز وورثوج إيه 10 في إطار الحظر الجوي الذي تفرضه الولايات المتحدة وبريطانيا على جنوب العراق.