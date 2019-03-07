شاهد: سيناتور أمريكية تقول إن ضابطا اغتصبها

قالت السيناتورالأمريكية مارثا مكسالي، أمس الأربعاء، إن ضابطا أعلى رتبة منها اغتصبها لكنها لم تُبلغ عن الواقعة لأنها ألقت اللوم على نفسها ولم تكن تثق في النظام.

ما القصة؟

السيناتور مارثا مكسالي هي أول امرأة تقود مقاتلة في سلاح الجو الأمريكي.

مكسالي قالت خلال جلسة في مجلس الشيوخ بشأن الاعتداءات الجنسية في الجيش، "الجناة يسيئون استغلال مواقعهم في السلطة بطرق متعددة وفي إحدى الحالات تعرضتُ للملاحقة ثم الاغتصاب من قبل ضابط أعلى رتبة".

مكسالي: لكن على النقيض من كثيرين اجتازوا هذه التجربة بشجاعة لم أبلغ عن تعرضي للاعتداء الجنسي.. مثل الكثير من الرجال والنساء، لم أثق بالنظام. ألقيت اللوم على نفسي وكنت أشعر بالخزي والحيرة. اعتقدت أنني قوية لكنني شعرت بالعجز".

مكسالي: التزمت الصمت لسنوات كثيرة لكن في وقت لاحق خلال مسيرتي المهنية وبينما كان الجيش يواجه الفضائح وطريقة استجابته القاصرة، شعرت بضرورة إخبار بعض الناس أنني أيضا تعرضت لهذه التجربة.

مكسالي: "روعتني الطريقة التي تم بها التعامل مع محاولاتي للحديث عن تجاربي"، وأضافت أنها كادت تترك سلاح الجو قبل 18 عاما.

مكسالي: مثل الكثير من الضحايا، شعرت أن النظام يغتصبني من جديد".

لا يتم الإبلاغ سوى عن القليل من حالات الاعتداء والتحرش الجنسي في الجيش.

وضعت المسألة تحت المجهر مرة أخرى قبل عامين في أعقاب فضيحة شملت جنودا من مشاة البحرية نشروا صورا عارية لنساء على الإنترنت.

لم يصدر تعقيب بعد عن سلاح الجو الأمريكي.

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