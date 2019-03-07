شاهد| السودان.. تجدد المظاهرات المطالبة بتنحي البشير

تجددت، الخميس، المظاهرات المطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير في العاصمة الخرطوم، استجابة لدعوة تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة.
التفاصيل
- أفاد شهود عيان بخروج مئات المواطنيين في حي بري شرق الخرطوم وهم يهتفون "حرية سلام وعدالة.. و"الثورة خيار الشعب" و"سلمية سلمية ضد الحرامية".
- قامت قوات الأمن بتفريق مظاهرات لطلاب الجامعات.
- أفاد تجمع المهنيين السودانيين بخروج مظاهرات في أحياء السلمة وجبرة والكلاكلة وبري بالخرطوم، وحي بيت المال وشارع العرضة وسط مدينة أم درمان غربي العاصمة.
- أفاد شهود بأن "النساء يقدن المسيرات لكن عناصر الأمن توقف المتظاهرين بأعداد كبيرة".
- نشر التجمع عبر صفحته الرسمية في فيسبوك صورا ومقاطع فيديو لمئات المتظاهرين في هذه الأحياء.
- تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لمحتجين في أحياء أركويت والجريف بالخرطوم والبوستة وود نوباوي وأمبدة بأم درمان، وشمبات والدروشاب ببحري شمالي الخرطوم.
- كان تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة قد دعا للخروج في مواكب جماهيرية، الخميس، تطالب بتنحي البشير وإسقاط النظام تحت مسمى "مواكب تضحيات المرأة السودانية" دعما للنساء عشية اليوم العالمي للمرأة.
- قال ائتلاف الحرية والتغيير: "ندعو شعبنا للمشاركة في المسيرات، الخميس، لتكريم الأمهات اللواتي خسرن أبناءهن في صراعنا".
احتجاجات السودان
- منذ 19 ديسمبر / كانون الأول الماضي، تشهد مدن سودانية احتجاجات منددة بالغلاء، ومطالبة بتنحي البشير، صاحبتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط 32 قتيلا، وفق آخر إحصاء حكومي، فيما قالت منظمة العفو الدولية، في 11 فبراير/ شباط الماضي، إن العدد بلغ 51 قتيلا.
- أعلن البشير في 22 فبراير/ شباط الماضي، فرض حالة الطوارئ لمدة سنة، عقب حملة أمنية واسعة لم تنجح في وقف التظاهرات ضد حكمه المستمر منذ ثلاثة عقود.
- قرر البشير أيضا حظر التجمعات غير المرخصة وأمر بإنشاء محاكم طوارئ خاصة للنظر في الانتهاكات التي ترتكب في إطار حالة الطوارئ.
- قام البشير بحل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات وعين 16 عسكريا ومسؤولين من جهاز الأمن والمخابرات لإدارة ولايات البلاد الـ18.
- كل ذلك لم يردع المتظاهرين عن النزول إلى الشارع يهتفون بشعارات مناهضة للبشير.
- أحيل أكثر من 900 متظاهر إلى محاكم طوارئ الأسبوع الماضي بسبب مسيرات مماثلة، حسب ما أعلن الإعلام الرسمي، وصدرت أحكام بالسجن تراوحت بين أسبوعين وخمس سنوات ضد العديد منهم.