شاهد| السودان.. تجدد المظاهرات المطالبة بتنحي البشير

تجددت، الخميس، المظاهرات المطالبة بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير في العاصمة الخرطوم، استجابة لدعوة تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة.

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أفاد شهود عيان بخروج مئات المواطنيين في حي بري شرق الخرطوم وهم يهتفون "حرية سلام وعدالة.. و"الثورة خيار الشعب" و"سلمية سلمية ضد الحرامية".

قامت قوات الأمن بتفريق مظاهرات لطلاب الجامعات.

أفاد تجمع المهنيين السودانيين بخروج مظاهرات في أحياء السلمة وجبرة والكلاكلة وبري بالخرطوم، وحي بيت المال وشارع العرضة وسط مدينة أم درمان غربي العاصمة.

أفاد شهود بأن "النساء يقدن المسيرات لكن عناصر الأمن توقف المتظاهرين بأعداد كبيرة".

نشر التجمع عبر صفحته الرسمية في فيسبوك صورا ومقاطع فيديو لمئات المتظاهرين في هذه الأحياء.

تداول ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات لمحتجين في أحياء أركويت والجريف بالخرطوم والبوستة وود نوباوي وأمبدة بأم درمان، وشمبات والدروشاب ببحري شمالي الخرطوم.

كان تجمع المهنيين وتحالفات المعارضة قد دعا للخروج في مواكب جماهيرية، الخميس، تطالب بتنحي البشير وإسقاط النظام تحت مسمى "مواكب تضحيات المرأة السودانية" دعما للنساء عشية اليوم العالمي للمرأة.

قال ائتلاف الحرية والتغيير: "ندعو شعبنا للمشاركة في المسيرات، الخميس، لتكريم الأمهات اللواتي خسرن أبناءهن في صراعنا".

احتجاجات السودان