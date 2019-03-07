شاهد: الاحتلال يهدم منزل الأسير عاصم البرغوثي في الضفة

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزل الأسير عاصم عمر البرغوثي، شقيق الشهيد صالح البرغوثي، في بلدة كوبر شمالي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وفي نابلس، هدمت جرافات الاحتلال منزلا من طابقين في منطقة المسعودية التابعة لأراضي برقة شمال نابلس، كما هدمت خيمة في "مسافر يطا" جنوبي الخليل.

هدم منزلين وخيمة:

مصادر محلية ذكرت أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت بلدة كوبر، ترافقها جرافات، وأن مواجهات دارت مع الأهالي خلال تنفيذ عملية هدم بيت الأسير عاصم البرغوثي، والذي يتهمه الاحتلال بتنفيذ عمليات إطلاق نار أدت إلى مقتل 3 جنود إسرائيليين.

قوات الاحتلال هدمت المنزل المكون من طابقين ومساحته 240 مترًا،واستولت على مركبة والد الأسير البرغوثي، فيما علت تكبيرات المواطنين وعلقوا صورة الأسير والعلم الفلسطيني فوق أنقاض المنزل.

قوات الاحتلال كانت قد اغتالت صالح البرغوثي شقيق الأسير عاصم، قرب بلدة سردا شمالي رام الله، في الثاني عشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي.

في نابلس، هدمت جرافات الاحتلال منزلا من طابقين في منطقة المسعودية التابعة لأراضي برقة شمال نابلس بحجة البناء في منطقة مصنفة "ج"، بحسب ما قال مسؤول ملف الاستيطان غسان دغلس. وأكد صاحب البيت أنه لم يتسلم إخطارًا بالهدم من قبل.

جنوبي الخليل، هدمت قوات الاحتلال أيضًا، خيمة في "مسافر يطا"، بحسب منسق اللجان الوطنية والشعبية جنوب الضفة الغربية راتب جبور.

جبور أضاف أن الاحتلال يسعى لتضييق الخناق على سكان المسافر، من خلال اجراءات تعسفية تتمثل بهدم مساكنهم وتخريب الأراضي الزراعية والرعوية، وهدم الآبار وتخريب شبكات المياه.

إخطارات بالهدم:

سلطات الاحتلال أخطرت اليوم بهدم أربعة منازل زراعية، بقرية شوشحلة في بلدة الخضر جنوبي بيت لحم، وفق مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية.

بريجية أوضح أن ذلك يأتي في سياق الاستهداف الإسرائيلي لقرية الخضر، مشيرًا إلى أن المضايقات بدأت قبل عدة أشهر عندما أغلق الاحتلال الطريق المؤدية للقرية، ومن ثم منع المواطنين من النوم هناك وعدم المكوث حتى الساعة الخامسة مساء.

يذكر أن أصحاب المنازل في قرية شوشحلة قاموا بترميمها مؤخرًا في إطار مواجهة المخططات الاحتلالية الرامية إلى الاستيلاء على الأرض لصالح الاستيطان.

اعتقالات بالضفة: