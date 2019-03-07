ترمب يأمر بوقف الإعلان عن مقتل مدنيين بضربات خارج مناطق الصراع

وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمرًا تنفيذيًا يلغي نهجًا يلزم مسؤولي المخابرات الأمريكية بالإبلاغ عن القتلى المدنيين الذين يسقطون في ضربات الطائرات المسيرة خارج مناطق الحروب.
التفاصيل:
- مسؤول في إدارة ترمب قال إن "هذا الإجراء يلغي متطلبات الإبلاغ الزائدة عن الحاجة، التي لا تعمل على تحسين شفافية الحكومة بل بالأحرى تصرف انتباه المتخصصين في مجال المخابرات عن مهتمهم الأساسية".
- المسؤول: حكومة الولايات المتحدة تتعهد تمامًا بالامتثال لالتزاماتها بموجب قانون الصراع المسلح والمتمثل في التقليل إلى أقصى حد ممكن من الخسائر في صفوف المدنيين والاعتراف بالمسؤولية عندما ترتكب ذلك بكل أسف خلال عملياتها العسكرية.
- قرار ترمب لا يشمل الضربات التي تشنها الوكالات المرتبطة بوزارة الدفاع (البنتاغون) والتي ستواصل نشر تقاريرها السنوية.
- الديمقراطي آدم شيف رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب قال إنه لا يوجد مبرر لإلغاء الخطوة التي أقرها (الرئيس السابق باراك) أوباما والتي كانت "أداة مهمة للشفافية"، مشيرًا إلى ضرورة أن يقوم الكونغرس بنفسه بإعادة جعل الإبلاغ إجباريًا.
- منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان اعترضت على قرار ترمب، معتبرة أنه يخالف جهود الشفافية في ضربات الطائرات بدون طيار التي أصبحت واحدة من الأسلحة الرئيسية للولايات المتحدة منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.
خلفية:
- المخابرات المركزية الأمريكية استخدمت الطائرات بدون طيار في ضربات في أفغانستان وباكستان واليمن.
- الرئيس الأمريكي السابق أوباما أقر هذه السياسة في 2016 في إطار مسعى لإضفاء مزيد من الشفافية بشأن هذه الضربات بعد ارتفاع عدد الضحايا من المدنيين في الضربات.
- بموجب هذه السياسة، يقدم مدير المخابرات الوطنية الأمريكية كل عام تقريرا علنيا لعدد الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة ضد أهداف خارج مناطق الصراعات الدائرة.
- عندما وصل ترمب إلى البيت الأبيض في يناير/ كانون الثاني 2017، استؤنفت عمليات وكالة الاستخبارات المركزية وسجلت ضربات خصوصًا في اليمن وليبيا، لم يعترف بها البنتاغون.
- خبراء يرون أنه مع إعلان ترمب سحب القوات الأمريكية من سوريا وأفغانستان، يمكن أن يعزز هذا دور المخابرات المركزية.