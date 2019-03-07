تأجيل إعلان أسماء الشركات ذات الصلة بالمستوطنات الإسرائيلية

أرجأت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من جديد نشر قاعدة بيانات بأسماء الشركات التي لها صلة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

وأثار ذلك غضب ناشطين يطالبون بهذا الإعلان منذ ثلاثة أعوام.

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