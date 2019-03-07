بعد تهديد.. أوربا ترفض إدراج السعودية على "القائمة السوداء"

أيدت دول الاتحاد الأوربي الثمانية والعشرون قرارا، الخميس،برفض اقتراح من المفوضية الأوربية لإدراج السعودية على قائمة سوداء للدول التي يشتبه في تهاونها مع تمويل الإرهاب وغسل الأموال.

التفاصيل:

القرار جاء بعد ضغط من الرياض كي لا تدرج على القائمة.

دول التكتل قالت في بيان إن القرار الصادر بالإجماع يرجع إلى أن القائمة التي اقترحتها المفوضية لا تقوم على عملية تتسم بالشفافية تشجع الدول على اتخاذ إجراءات وتحترم في الوقت ذاته حقها في عرض وجهة نظرها.

القرار سيجبر المفوضية الأوربية على إعداد قائمة جديدة.

مفوضة الاتحاد الأوربي المسوؤلة عن القائمة، فيرا يوروفا، قالت، الخميس: "أنا محبطة لكن أتمنى ألا أبدو كشخص يستسلم".

يوروفا أضافت أن العملية تمت بشفافية ووفقا لالتزامات قطعتها دول الاتحاد على نفسها باتخاذ إجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

مفوضة الاتحاد الأوربي المسوؤلة عن القائمة، فيرا يوروفا (غيتي)

تهديد سعودي

مسؤولون في الاتحاد الأوربي قالوا لـ"رويترز" إن السعودية المصدرة للنفط، والمشتري الرئيسي أيضا للأسلحة والسلع الأخرى من التكتل، هددت دول الاتحاد بإلغاء التعاقدات. وكتب العاهل السعودي الملك سلمان لجميع زعماء الاتحاد الأوربي لمطالبتهم بإلغاء قرار المفوضية.

كانت السعودية قد عبرت، لدى إعلان المفوضية في 13 فبراير/شباط الماضي عن موقفها، عن الأسف من هذه المبادرة التي تأتي في ظل مناخ متوتر أعقب قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وجهت المملكة السعودية رسالة إلى القادة الأوربيين تحمل توقيع الملك سلمان، اعتبرت فيها قرار المفوضية "مفاجئا وغير متوقع".

حذرت الرسالة من عواقب مثل هذا القرار الذي من شأنه أن يؤدي إلى "صعوبات في التجارة وتدفق الاستثمارات بين المملكة والاتحاد الأوربي".

#عاجل_واس

المملكة تعرب عن أسفها لإعلان إدراجها ضمن القائمة المقترحة للدول "عالية المخاطر" في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر من المفوضية الأوروبية رغم فعالية إجراءاتها وتشريعاتها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.https://t.co/6vly74lMKo#واس pic.twitter.com/cny45qx6mU — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 14, 2019

في جلسة أمام البرلمان الأوربي قالت مفوضة الاتحاد الأوربي، فيرا يوروفا، خلال الأسبوع الحالي إنها تواجه ضغوطا قوية من قبل بعض الدول المتضررة من القرار وأشارت إلى السعودية والولايات المتحدة وبنما.

يوروفا أثارت شكوكا بشأن دوافع دول الاتحاد الأوربي وراء عرقلة إدراج بعض الدول في القائمة وقالت إنها ستتشاور معها مجددا قبل إعداد قائمة جديدة.

نواب من تكتلات رئيسية بالبرلمان الأوربي، منهم محافظون واشتراكيون، انتقدوا قرار دول الاتحاد بعرقلة إدراج السعودية على القائمة.

ماركوس فربر الذي يقود تكتلا ينتمي ليمين الوسط في اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الأوربي قال: "إذا بدأنا نمارس ألعابا سياسية بتلك القوائم فسوف يفقد الاتحاد الأوربي كل مصداقيته".

ماركوس أضاف أن "إدراج البلد الذي جلب لنا وثائق بنما على قائمة سوداء لغسل الأموال تأخر كثيرا. زيادة الضغط هي اللغة الوحيدة التي تفهمها دول مثل بنما والسعودية".

مدير منظمة الشفافية الدولية، كارل دولان، قال "إن دول الاتحاد الأوربي الـ 28 فوتت فرصة إظهار التزامها بمكافحة تبييض الأموال والفساد العالمي".

المنظمة كانت قد حضت، الثلاثاء، الدول الأوربية على تأييد هذه اللائحة مشيرة إلى فضائح تبييض أموال مؤخرا بينها ما كشفته جمعية "الإبلاغ عن الجريمة والفساد المنظم" بشأن العديد من البنوك الأوربية بينها الألماني كوميرسبنك.

لا عقوبات

لا يتسبب إدراج الدول على قائمة الاتحاد الأوربي بفرض عقوبات لكنه يلزم المصارف الأوربية بتشديد القيود على التعاملات المالية للأفراد والمؤسسات المالية في هذه الدول.

بين خمسين دولة تفحصت المفوضية وضعها ، خلصت الأخيرة إلى وجود "عيوب استراتيجية" في 23 دولة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

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