المغرب.. توقيف شبكة تزور وثائق رسمية لفائدة إسرائيليين

أوقف الأمن المغربي، 10 أشخاص يشتبه في تورطهم بتزوير وثائق رسمية لفائدة إسرائيليين، بهدف الحصول على جنسية المملكة.

جاء ذلك في بيان صادر عن المديرية العامة للأمن المغربي نشرته، الخميس، وكالة الأنباء الرسمية بالمملكة.

ما القصة؟