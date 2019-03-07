الداخلية المصرية: مقتل 7 مسلحين وإصابة ضابط في تبادل إطلاق نار

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، مقتل 7 "مسلحين" وإصابة ضابط، إثر تبادل إطلاق للنار غربي القاهرة.

بيان الداخلية المصرية:

مقتل 7 "مسلحين" وصفتهم الشرطة بأنهم من عناصر حركة (حسم)، وإصابة ضابط أثناء تبادل إطلاق النار في الجيزة (غربيالقاهرة الكبرى).

مجموعة من عناصر حركة حسم اعتزمت تنفيذ عمل عدائي لزراعة إحدى العبوات (الناسفة) بالجيزة مستقلين سيارة نقل.

تم إعداد أكمنة (حواجز أمنية) بالجيزة، حيث اشتبهت القوات في سيارة نقل، وحال اقتراب قوات الأمن من السيارة بادر مستقلوها بإطلاق النار تجاه القوات، ما أسفر عن إصابة ضابط ومقتل 3 أشخاص.

تمت مداهمة عقار سكني، وأسفر ذلك عن مقتل 4 عناصر (جاري تحديدهم) إثر تبادل إطلاق نار مع القوات.

القوات عثرت في الشقة على كمية من المواد المتفجرة وبعض الأدوات المستخدمة في تصنيع العبوات الناسفة وثلاث بنادق آلية وأوراق تنظيمية.

لم تنشر السلطات أي معلومات أخرى حول إطلاق النار. وبث التلفزيون المصري المعلومات بدون صور وبدون أن يحدد عدد القتلى. ولم يتسن التأكد من الرواية الأمنية من مصادر مستقلة.

خلفيات: