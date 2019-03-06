واشنطن بوست: نتنياهو ربما يغادر السلطة خلال أسابيع

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أطلق هذا الأسبوع حملة إعادة انتخابه للمنصب، ربما يغادر منصبه في غضون أسابيع.

أهم ما ورد في تقرير "واشنطن بوست":

نننياهو، الذي أطلق عليه في السابق لقب "الملك بيبي"، صار على وشك فقدان منصبه رغم إطلاقه حملة إعادة انتخابه هذا الأسبوع، في إظهار لتحديه للمشاكل القانونية التي تحيط به.

يوم الخميس الماضي أوصى المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت بتوجيه اتهامات لنتنياهو بالاحتيال والرشوة وخيانة الأمانة ضمن ثلاث قضايا فساد يواجهها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

إحدى هذه التهم تركز على مزاعم تلقي أسرة نتنياهو لهدايا بشكل غير قانوني، من بينها أنواع من السيجار الكوبي وتذاكر لحفل للمغنية ماريا كاري، وذلك في مقابل تقديمه خدمات سياسية.

التهمتان الأخريان تتعلقان بحادثتين منفصلتين يعتقد أن نتنياهو قام فيهما بممارسة النفوذ للحصول على تغطية صحفية داعمة له.

رغم نفي نتنياهو لهذه المزاعم والاتهامات فإنها قد ألحقت به ضررًا سياسيًا بالفعل.

توصية المدعي العام الإسرائيلي بتوجيه الاتهامات لنتنياهو كانت بمثابة القنبلة في الموسم الانتخابي في "إسرائيل". وبينما يتهم نتنياهو وحلفاؤه المدعي العام بالرضوخ لـ"ضغوط اليسار" عبر اتخاذ خطوة توجيه الاتهام قبل الانتخابات فإن أفيخاي ماندلبليت يبدو أنه اعتبر أن "تأجيل هذا التحرك أو تأخيره سيمثل تدخلًا" في الانتخابات، بحسب بيرنارد أفيخاي، الأستاذ بكلية دارتموث الأمريكية.

ترمب ونتنياهو (غيتي)