مقتل وإصابة العشرات في هجوم انتحاري بجلال أباد في أفغانستان

قال مسؤولون أفغان إن 21 شخصًا على الأقل قتلوا وأصيب 9 في هجوم انتحاري قرب مطار جلال أباد شرقي البلاد.

التفاصيل:

مسؤول أفغاني قال إن "انتحاريين فجرا سترتيهما الناسفتين" قبل أن يطلق مسلحون النار على شركة بناء خاصة قرب مطار جلال أباد.

المسؤولون قالوا إن 16 من موظفي الشركة قتلوا في الهجوم، بالإضافة إلى 5 مسلحين نفذوا الهجوم، ولم يذكر المسؤولون ما إذا كان هناك قتلى أو جرحى في صفوف قوات الأمن.

الشركة التي تعرضت للهجوم، كانت تقوم بأعمال بناء في مطار جلال أباد.

قوات الأمن قالت إنها نجحت في إبطال سيارة مفخخة وسترتين ناسفتين.

لم تعلن أي جهة المسؤولية عن الهجوم.

مقتل مسلحين:

من ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام أفغانية إن 50 مسلحا، بينهم أعضاء في طالبان، قتلوا خلال عمليات عسكرية نفذتها القوات الخاصة الأفغانية وفي غارات جوية في خمسة أقاليم في البلاد.

وسائل الإعلام قالت إن القوات الخاصة نفذت العمليات خلال الأيام القليلة الماضية.

قبل أيام، قتل 23 عنصرا من قوات الأمن الأفغانية بعد هجوم استمر ساعات على قاعدة أمريكية-أفغانية ضخمة في ولاية هلمند بجنوب غرب البلاد.

المفاوضات: