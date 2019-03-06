البث الحي
سياسة|أفغانستان

مقتل وإصابة العشرات في هجوم انتحاري بجلال أباد في أفغانستان

قوات أمن أفغانية في موقع الهجوم
قوات أمن أفغانية في موقع الهجوم
6/3/2019

قال مسؤولون أفغان إن 21 شخصًا على الأقل قتلوا وأصيب 9 في هجوم انتحاري قرب مطار جلال أباد شرقي البلاد.

التفاصيل:
  • مسؤول أفغاني قال إن "انتحاريين فجرا سترتيهما الناسفتين" قبل أن يطلق مسلحون النار على شركة بناء خاصة قرب مطار جلال أباد.
  • المسؤولون قالوا إن 16 من موظفي الشركة قتلوا في الهجوم، بالإضافة إلى 5 مسلحين نفذوا الهجوم، ولم يذكر المسؤولون ما إذا كان هناك قتلى أو جرحى في صفوف قوات الأمن.
  • الشركة التي تعرضت للهجوم، كانت تقوم بأعمال بناء في مطار جلال أباد.
  • قوات الأمن قالت إنها نجحت في إبطال سيارة مفخخة وسترتين ناسفتين.
  • لم تعلن أي جهة المسؤولية عن الهجوم.
مقتل مسلحين:
  • من ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام أفغانية إن 50 مسلحا، بينهم أعضاء في طالبان، قتلوا خلال عمليات عسكرية نفذتها القوات الخاصة الأفغانية وفي غارات جوية في خمسة أقاليم في البلاد.
  • وسائل الإعلام قالت إن القوات الخاصة نفذت العمليات خلال الأيام القليلة الماضية.
  • قبل أيام، قتل 23 عنصرا من قوات الأمن الأفغانية بعد هجوم استمر ساعات على قاعدة أمريكية-أفغانية ضخمة في ولاية هلمند بجنوب غرب البلاد.
المفاوضات:
  • يأتي ذلك فيما تتواصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان بهدف إنهاء النزاع المستمر منذ 18 عاما في افغانستان.
  • المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو قال إن المفاوضات مستمرة "يوميا الآن وتم إحراز تقدم".
  • بالادينو: المحادثات مستمرة ونركز على القضايا الأربع المتداخلة التي ستكون ضمن أي اتفاق مستقبلي: الإرهاب وسحب القوات (الأمريكية) والحوار بين الأفغان ووقف إطلاق النار.
  • المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد استأنف مفاوضات السلام مع حركة طالبان نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي في العاصمة القطرية الدوحة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

قطر تكشف هوية رضيعة المطار وتفاصيل إلقائها في سلة المهملات

مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة (غيتي)

بفعالية تصل لـ90%.. الإعلان عن لقاح ثالث ضد فيروس كورونا

يعمل معهد جينير ومجموعة أكسفورد للقاحات في جامعة أوكسفورد على تطوير اللقاح (رويترز)

الكشف عن منظومة اتصالات جديدة للجيش التركي.. هذه قدراتها (صور)

يمكن للمنظومة أن توفر الخدمة لـ150 مستخدما في آن واحد مع الحفاظ على ميزة التشفير بين الأطراف المتراسلة (الأناضول)

بتهمة الإساءة للمصريين.. محاكمة عاجلة لمحمد رمضان

الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

انتقادات حادة في الجزائر لتصريحات ماكرون عن الرئيس تبون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

مصر.. مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى (فيديو)

(الجزيرة)

تسريب جديد يكشف "بيت كلب السيسي" داخل قصوره الرئاسية (فيديو)

قارن مغردون بين وضع المعتقلين في السجون والرفاهية التي يتمتع بها كلاب السيسي (مواقع التواصل)