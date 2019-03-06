مقتل وإصابة العشرات في هجوم انتحاري بجلال أباد في أفغانستان

قال مسؤولون أفغان إن 21 شخصًا على الأقل قتلوا وأصيب 9 في هجوم انتحاري قرب مطار جلال أباد شرقي البلاد.
التفاصيل:
- مسؤول أفغاني قال إن "انتحاريين فجرا سترتيهما الناسفتين" قبل أن يطلق مسلحون النار على شركة بناء خاصة قرب مطار جلال أباد.
- المسؤولون قالوا إن 16 من موظفي الشركة قتلوا في الهجوم، بالإضافة إلى 5 مسلحين نفذوا الهجوم، ولم يذكر المسؤولون ما إذا كان هناك قتلى أو جرحى في صفوف قوات الأمن.
- الشركة التي تعرضت للهجوم، كانت تقوم بأعمال بناء في مطار جلال أباد.
- قوات الأمن قالت إنها نجحت في إبطال سيارة مفخخة وسترتين ناسفتين.
- لم تعلن أي جهة المسؤولية عن الهجوم.
مقتل مسلحين:
- من ناحية أخرى، ذكرت وسائل إعلام أفغانية إن 50 مسلحا، بينهم أعضاء في طالبان، قتلوا خلال عمليات عسكرية نفذتها القوات الخاصة الأفغانية وفي غارات جوية في خمسة أقاليم في البلاد.
- وسائل الإعلام قالت إن القوات الخاصة نفذت العمليات خلال الأيام القليلة الماضية.
- قبل أيام، قتل 23 عنصرا من قوات الأمن الأفغانية بعد هجوم استمر ساعات على قاعدة أمريكية-أفغانية ضخمة في ولاية هلمند بجنوب غرب البلاد.
المفاوضات:
- يأتي ذلك فيما تتواصل المفاوضات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان بهدف إنهاء النزاع المستمر منذ 18 عاما في افغانستان.
- المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو قال إن المفاوضات مستمرة "يوميا الآن وتم إحراز تقدم".
- بالادينو: المحادثات مستمرة ونركز على القضايا الأربع المتداخلة التي ستكون ضمن أي اتفاق مستقبلي: الإرهاب وسحب القوات (الأمريكية) والحوار بين الأفغان ووقف إطلاق النار.
- المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد استأنف مفاوضات السلام مع حركة طالبان نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي في العاصمة القطرية الدوحة.