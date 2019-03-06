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محكمة للاتحاد الأوربي تؤيد قرارا بتجميد أموال لحركة حماس

تأسست حركة حماس، في الـ14 من ديسمبر/كانون أول من عام 1987، على يد الشيخ أحمد ياسين، وعدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين في قطاع غزة.
تأسست حركة حماس، في الـ14 من ديسمبر/كانون أول من عام 1987، على يد الشيخ أحمد ياسين، وعدد من قادة جماعة الإخوان المسلمين في قطاع غزة.
6/3/2019

أيدت محكمة تابعة للاتحاد الأوربي قرارا بتجميد أموال لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) رافضة طعنا تقدمت به الحركة الفلسطينية احتجاجا على تصنيف الاتحاد الأوربي لها كمنظمة إرهابية.

التفاصيل
  • قرار "المحكمة العامة" الأربعاء يعتبر رفضا جديدا لمساعي حماس الهادفة لشطبها من لائحة سوداء للاتحاد الأوربي صدرت في 2001 في أعقاب هجمات 11 سبتمبر/أيلول في الولايات المتحدة.    
  • المحكمة ومقرها لوكسمبورغ في بيان: في قرار اليوم، تنظر المحكمة العامة في كل من الدفوع المقدمة من حماس وترفضها بالكامل.    
  • المحكمة: يتم تأكيد القرار بتمديد تجميد أموال حماس.    
  • أيدت المحكمة، وهي ثاني أكبر محاكم الاتحاد الأوربي، قرارا للاتحاد صدر عام 2015 بإبقاء حماس على اللائحة السوداء.
  • البيان: المحكمة توافق على استنتاجات بريطانية بأن حماس كانت ولا تزال تقوم "بأنشطة إرهابية" بين 2011 و2014.
  • المحكمة: حماس قالت إن اللائحة السوداء المحدثة عام 2015 مبنية على أخطاء في "طبيعة الوقائع" وفي تقييم "الطابع الإرهابي" للمنظمة.    
  • المحكمة: حماس قالت أيضا إن الاتحاد الأوربي انتهك مبدأ عدم التدخل وخالف حقوق الدفاع والحماية القضائية والملكية.    
خلفيات
  • المجلس الأوربي الذي يضم الدول ال28 الأعضاء في الاتحاد، دأب على إدراج حماس بانتظام على اللائحة السوداء.
  • في ديسمبر/كانون الأول، رفضت المحكمة العامة طعنا قدمته حماس احتجاجا على خطوات المجلس الأوربي التي اتخذت بين 2010 و2014 وفي 2017.    
  • يمكن الطعن في القرار أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوربي، أكبر محاكم التكتل.    
  • تدير حركة حماس قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل منذ 2007.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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