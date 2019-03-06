سيناتور أمريكي: ولي العهد السعودي "زعيم عصابة"

اتهم السيناتور الأمريكي ماركو روبيو، الأربعاء، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأنه أصبح "زعيم عصابة كامل" وذلك خلال جلسة استماع لمرشح الإدارة الأمريكية لمنصب السفير لدى السعودية.

الاتهامات جاءت خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ للجنرال المتقاعد جون أبي زيد مرشح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لمنصب السفير الأمريكي لدى السعودية، وشهدت الجلسة هجوما على الرياض بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي والحرب في اليمن.

أبرز التصريحات

السيناتور الجمهوري ماركو روبيو: ولي العهد السعودي زعيم عصابة وحاكم قاس بلا رحمة.

روبيو: الرياض أصعب شريك لنا حاليا والسعوديون يريدوننا أن نصمت بشأن خروقاتهم لحقوق الإنسان.

روبيو: ولي العهد السعودي متهور يميل إلى التصعيد وركوب المخاطر وينتهج مقاربة تصادمية في السياسة الخارجية.

روبيو: ولي العهد السعودي بلا رحمة والأدلة تشير إلى أنه كان يقف وراء مقتل خاشقجي.

روبيو: ولي العهد السعودي احتجز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري وطرد سفير كندا ومتورط في مقتل خاشقجي ويمارس القمع.

السيناتور الديمقراطي بوب ميننديز: ممارسات السعودية ومن بينها حرب اليمن وحصار قطر زادت توتر العلاقات السعودية الأمريكية.

ميننديز: إذا فشل الرئيس في اتخاذ إجراء لمحاسبة السعودية فينبغي على الكونغرس أن يفعل ذلك.

ميننديز: يجب عقد جلسات استماع علنية مع إدارة ترمب بشأن اغتيال خاشقجي لفهم ما تقوم به.

ميننديز: محاولة إدارة ترمب تفسير فشلها في اتخاذ قرار بشأن اغتيال خاشقجي كان أمرا مهينا.

بوب منينديز -أرشيفية غيتي

جيم ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ: الشرخ الحاصل بين دول مجلس التعاون الخليجي جعل من الصعب إيجاد اتحاد عربي ضد إيران، ويساورنا قلق إزاء أحداث متعلقة بالسعودية.

السيناتور الديمقراطي كريس ميرفي: علاقتنا مع السعودية انقلبت رأسا على عقب بعد اغتيال خاشقجي ويجب أن يكون للأمريكيين الدفة في إدارة العلاقة مع السعوديين.

ميرفي: يجب إعادة تنظيم العلاقة مع السعودية وإنهاء الحرب في اليمن.

ميرفي: على الكونغرس أن يأخذ زمام السياسة الخارجية الأمريكية قبل فوات الأوان.

ميرفي قال لجون أبي زيد: سجن الناشطات في السعودية لا يعكس ما تتحدث به عن إصلاحات ولي العهد السعودي.

كريس ميرفي، العضو الديمقراطي بمجلس الشيوخ

رد أبي زيد

جون أبي زيد: يجب ألا نقبل المشاكل الكبيرة في السعودية بما في ذلك قتل خاشقجي وتعذيب واحتجاز الناشطين والناشطات في السعودية.

أبي زيد: يجب أن تكون هناك محاسبة عن قتل خاشقجي.

أبي زيد: سأعمل على تحقيق الشفافية والمساءلة في قضية مقتل خاشقجي بالتنسيق مع الخارجية السعودية.

أبي زيد: ينبغي حل المشاكل بين دول الخليج خصوصا عندما يتعلق الأمر بالتهديدات الإيرانية في المنطقة.

أبي زيد: لا أرى أن هناك تقدما كبيرا تم إحرازه على صعيد حل الأزمة الخليجية.

أبي زيد: العلاقات مع السعودية مهمة من أجل التصدي للتأثير الإيراني في المنطقة.

أبي زيد: أعدكم بمعالجة مسألة أوضاع الناشطات المعتقلات في السعودية.

أبي زيد: سأعمل على مساعدة الحكومة السعودية من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية في اليمن.

الجنرال المتقاعد جون أبي زيد- أرشيفية