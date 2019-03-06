تقرير: هل جاريد كوشنر مسؤول عن تمزيق وقتل خاشقجي؟

نشر موقع "ديلي كوس" الإخباري تقريرا عن المسؤولية المحتملة لجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وكبير مستشاريه، في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول.

ما جاء في التقرير