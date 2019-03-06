بريطانيا: حرب داخلية ضد كوربين لمواقفه المؤيدة للفلسطينيين

الكاتب يرى أن الصراع الحالي لن يكون في صالح الأعضاء المنشقين، وأن السحر سينقلب على الساحر وستكون فرصة للحزب لإعادة بناء نفسه من جديد والتخلص من بقايا فترة رئاسة توني بلير له.