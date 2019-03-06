السعودية تواجه أول انتقاد بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

أفاد دبلوماسيون بأن الدول الأوربية ستحث السعودية، يوم الخميس، على الإفراج عن نشطاء محتجزين والتعاون مع تحقيق تقوده الأمم المتحدة في قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي.

ويعد هذا أول انتقاد للمملكة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

الأمم المتحدة والسعودية:

مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، دعت إلى الإفراج عن الناشطات المحتجزات في السعودية.

باشيله: هناك محاولات لإسكات الناشطات المدافعات عن المرأة.

باشيله: اضطهاد ناشطين مسالمين يتعارض بوضوح مع روح الإصلاحات الجديدة التي تقول السعودية إنها تنفذها.

باشيله: نشعر بقلق عميق تجاه أوضاع حقوق الإنسان واعتقال الناشطات في السعودية

أول انتقاد للسعودية بمجلس حقوق الإنسان:

تزايدت المخاوف بشأن مصير الناشطات المحتجزات في السعودية بعد إعلان النيابة العامة أنها تستعد لإحالتهم إلى المحاكمة.

أيسلندا تقود مبادرة مع عدد من الدول الأوربية من أجل توجيه انتقاد للسعودية بشأن وضعية حقوق الإنسان.

دبلوماسي أيسلندي "أعضاء المجلس عليهم مسؤولية خاصة أن يكونوا مثالًا يحتذى ويضعوا على جدول أعمال المجلس قضايا حقوق الإنسان التي تستدعي اهتمامنا بشكل جماعي".

حقوق الإنسان في السعودية هي أحد الأمثلة على ذلك وأن العديد من الدول تشترك في وجهة النظر تلك.

نشطاء حقوق الانسان يرحبون بمبادرة أيسلندا لانتقاد السعودية بالمجلس لأول مرة.

الناشطة السعودية المعتقلة هتون الفاسي (مواقع التواصل)

"هيومن رايتس ووتش" ترحب:

منظمة "هيومن رايتس ووتش" ترحب بأول تحرك جماعي في المجلس بشأن حقوق الإنسان في السعودية.

المنظمة: ينبغي لأعضاء المجلس مطالبة السعودية بالتعاون مع التحقيقات في مقتل خاشقجي والتوقف عن استهداف النشطاء والصحفيين والمعارضين.

مدير مكتب جنيف في منظمة هيومن رايتس: لا توجد دولة فوق القانون.

عادل الجبير ومجلس حقوق الإنسان: