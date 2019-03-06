السجن 10 سنوات لأردنيين خططا لقتل جنود إسرائيليين

قضت محكمة أردنية، الأربعاء، بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة على أردنيين اثنين بتهمة التخطيط لقتل جنود إسرائيليين على الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.
التفاصيل
- محكمة أمن الدولة الأردنية دانت الشابين بـ"المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية" والتخطيط لقتل جنود إسرائيليين على حدود المملكة مع الضفة الغربية المحتلة بواسطة رشاش كلاشنيكوف ومسدس.
- الشابان من سكان مدينة مادبا (32 كيلومترا جنوب عمان) وفي العشرين من العمر.
- تمكن حرس الحدود الأردني من توقيفهما قبل تنفيذ العملية في مايو/أيار الماضي.
- يرتبط الأردن واسرائيل بمعاهدة سلام وقعاها عام 1994.
أبرز ما جاء في لائحة الاتهام
- الشابان قررا تنفيذ "عملية عسكرية إرهابية" على جنود اسرائيليين، بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس وبسبب الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيون من قبل الجيش الإسرائيلي.
- المتهمان اعترفا بأنهما خططا لتنفيذ العملية المسلحة وبأنهما كانا يعتزمان في حال اعترضهما من قبل جنود أردنيين إطلاق النار عليهم.
- المتهم الأول (25 عاما) "تولدت لديه فكرة تنفيذ عملية عسكرية إرهابية وتحديدا على حدود المملكة من الجهة الغربية في منطقة نهر الأردن على أثر قرار الرئيس الأمريكي نقل السفارة الأمريكية إلى القدس وما يتعرض له الفلسطينيون من انتهاكات من قبل الجيش الإسرائيلي".
- المتهم قرر تنفيذ عملية عسكرية واستهداف عناصر الجيش الأردني المرابطين على تلك الحدود وقتلهم والاستيلاء على أسلحتهم ومن ثم الدخول إلى الجانب الآخر (من الحدود) وتنفيذ عملية عسكرية لاستهداف الجنود الإسرائيليين.
- المتهم الأول عرض الفكرة على المتهم الثاني (28 عاما) الذي وافقه على الفكرة والاشتراك معه في تنفيذ العمليات.
- بدأ المتهمان بمعاينة المنطقة الحدودية من خلال الخرائط الموجودة على شبكة الإنترنت والبحث عن الأسلحة اللازمة لتنفيذ العملية إلا أن إلقاء القبض عليهما حال دون ذلك.