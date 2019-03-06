السجن 10 سنوات لأردنيين خططا لقتل جنود إسرائيليين

قضت محكمة أردنية، الأربعاء، بالسجن عشر سنوات مع الأشغال الشاقة على أردنيين اثنين بتهمة التخطيط لقتل جنود إسرائيليين على الحدود مع الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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محكمة أمن الدولة الأردنية دانت الشابين بـ"المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية" والتخطيط لقتل جنود إسرائيليين على حدود المملكة مع الضفة الغربية المحتلة بواسطة رشاش كلاشنيكوف ومسدس.

الشابان من سكان مدينة مادبا (32 كيلومترا جنوب عمان) وفي العشرين من العمر.

تمكن حرس الحدود الأردني من توقيفهما قبل تنفيذ العملية في مايو/أيار الماضي.

يرتبط الأردن واسرائيل بمعاهدة سلام وقعاها عام 1994.

أبرز ما جاء في لائحة الاتهام