الرشاوى الليبية.. قصة الفضيحة السياسية الأبرز لإدارة "ترودو"

بعد استقالة المدعي العام الكندي ووزيرة العدل جودي ويلسون من حكومة جاستين ترودو، بدون إبداء أسباب عادت الوزيرة الكندية وكشفت أنها تعرضت لضغوط "غير مناسبة" من رئيس الوزراء.

الوزيرة التي استقالت في 12 فبراير/شباط، قالت إن هذه الضغوط جاءت من قبل ترودو ومحيطه للحيلولة دون المضي في اجراءات محاكمة شركة هندسية كندية عملاقة بتهم فساد في ليبيا إبان حكم معمر القذافي.

"الفضيحة" التي رجت أركان حكومة جاستين ترودو قبل بضعة أشهر من الانتخابات التشريعية، أدت إلى استقالة وزيرتين أساسيتين في الحكومة بالإضافة إلى مستشار ترودو وصديقه المقرب.

كيف بدأت القصة؟

هل انفرط عقد حكومة ترودو؟

With a heavy heart I have submitted my letter of resignation to the Prime Minister as a member of Cabinet… https://t.co/Ejjh8smwYO

It grieves me to resign from a portfolio where I was at work to deliver an important mandate. I must abide by my core values, my ethical responsibilities, constitutional obligations. There can be a cost to acting on one’s principles, but there is a bigger cost to abandoning them. pic.twitter.com/EwO5dtdgG6

— Jane Philpott (@janephilpott) March 4, 2019