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سياسة

ألمانيا تمدد قرار تجميد بيع الأسلحة للسعودية

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل
6/3/2019

أعلنت ألمانيا، الأربعاء، تمديد قرار وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية الذي انتقدته باريس ولندن، حتى نهاية مارس/آذار لكنها فتحت الباب لتليين في الموقف لاحقا.

التفاصيل
  • برلين قررت في الخريف الماضي وقف صادرات الأسلحة إلى السعودية إثر قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.
  • أوضحت برلين أن هذا التعليق سيطبق حتى التاسع من مارس/آذار الجاري، لكن الحكومة الألمانية قررت تمديد هذا التجميد حتى نهاية مارس/ آذار.
  • وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: اتخذنا هذا القرار نظرا للتطورات في اليمن، ونرى أنه من الضروري إنهاء الحرب في اليمن في أسرع وقت ممكن.    
  • ماس: خلال هذا الشهر سنراقب التطورات الجارية خصوصا بشأن النزاع في اليمن. نتابع الوضع عن كثب.
خلفيات
  • القرار الذي تم اتخاذه في 3 أكتوبر/تشرين الأول إثر قتل خاشقجي، يثير توترا مع حلفاء برلين الرئيسيين وفي مقدمتهم فرنسا وبريطانيا.
  • تخشى فرنسا وبريطانيا من أن يؤدي ذلك إلى التأثير على مشاريع صناعية مشتركة.   
  • قرار الحكومة سبب توترا بين شركاء الائتلاف الحاكم في برلين. فالاتحاد الديموقراطي المسيحي (اليمين المحافظ) بزعامة المستشارة أنغيلا ميركل يؤيد تليينا في الموقف بينما يدافع الحزب الاشتراكي الديموقراطي عن موقف أكثر تشددا حيال الرياض.    
  • ألمانيا هي واحدة من أكبر أربع أو خمس دول تصدر الأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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