ألمانيا تمدد قرار تجميد بيع الأسلحة للسعودية

أعلنت ألمانيا، الأربعاء، تمديد قرار وقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية الذي انتقدته باريس ولندن، حتى نهاية مارس/آذار لكنها فتحت الباب لتليين في الموقف لاحقا.

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برلين قررت في الخريف الماضي وقف صادرات الأسلحة إلى السعودية إثر قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

أوضحت برلين أن هذا التعليق سيطبق حتى التاسع من مارس/آذار الجاري، لكن الحكومة الألمانية قررت تمديد هذا التجميد حتى نهاية مارس/ آذار.

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس: اتخذنا هذا القرار نظرا للتطورات في اليمن، ونرى أنه من الضروري إنهاء الحرب في اليمن في أسرع وقت ممكن.

ماس: خلال هذا الشهر سنراقب التطورات الجارية خصوصا بشأن النزاع في اليمن. نتابع الوضع عن كثب.

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