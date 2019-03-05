نواب أمريكيون: ترمب لم يفعل ما يكفي لمسلمي الصين

قال نواب في الكونغرس الأمريكي إن إدارة الرئيس دونالد ترمب لم تفعل ما يكفي إزاء انتهاكات حقوق الأقلية المسلمة في الصين.

رسالة النواب لبومبيو:

النواب الأمريكيون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي اشتكوا لإدارة ترمب من أن استجابتها إزاء انتهاكات حقوق الأقلية المسلمة في الصين ليست كافية بعد مرور شهور على إعلانها أنها تبحث فرض عقوبات.

كتب النواب في رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو: القضية أكبر من الصين وحدها. إنها تتعلق بأن نظهر للرجال الأقوياء في العالم أنهم سيحاسبون على أفعالهم.

المجموعة يقودها الديمقراطي إليوت إنجل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب وتضم تيد يوهو أكبر عضو جمهوري في المجلس.

خطاب اللجنة وقعه أيضًا الديمقراطي براد شيرمان، رئيس اللجنة الفرعية لآسيا والمحيط الهادي وكريس سميث، أكبر عضو جمهوري في اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان.

الخطاب: من الواضح أن الإدارة لم تتخذ إجراء مجديا… ونكتب اليوم بشعور من الإلحاح المتجدد في هذا الأمر الخطير.

الخارجية ترد:

متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية: يظل من الأمور التي تثير انزعاجًا شديدًا أن الحكومة الصينية احتجزت أكثر من مليون من الأويغور والقازاخ والقرغيز العرقيين ومسلمين آخرين في معسكرات اعتقال منذ أبريل/نيسان 2017.

المتحدثة: سنستمر في مطالبة الصين بإنهاء تلك السياسات التي تؤدي إلى نتائج عكسية، وإطلاق سراح جميع هؤلاء المحتجزين بشكل تعسفي.

المتحدثة: نطالب الصين أن تكف عن محاولات إجبار أفراد من جماعات الأقلية المسلمة الذين يقيمون في الخارج على العودة إلى الصين ومواجهة مصير غامض.

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