مليار دولار دفعة أولى لمنظومة "ثاد" الدفاعية للسعودية

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن شركة لوكهيد مارتن ستحصل على دفعة أولى من منظومة دفاع صاروخي في السعودية بقيمة 15 مليار دولار.

التفاصيل:

البنتاغون منح 946 مليون دولار دفعة أولى للوكهيد مارتن.

الصفقة تأتي في إطار حزمة أسلحة بقيمة 110 مليارات دولار قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إنها تفاوضت مع السعودية عليها في 2017.

في إطار نطاق العمل الذي حدده البنتاغون، سيتم تحديث الأنظمة المتقادمة الحالية لتحضير البنية التحتية للدفاع الصاروخي السعودي من أجل منظومة "ثاد" الدفاعية الجديدة.

نشر "ثاد" في إسرائيل:

مسؤولون عسكريون أمريكيون وإسرائيليون: الجيش الأمريكي نشر أكثر نظمه للدفاع الجوي والصاروخي تقدمًا في "إسرائيل" للمرة الأولى.

متحدثة باسم القيادة الأمريكية في أوربا: نشر النظام ثاد، الذي بدأ في مارس/آذار، استهدف اختبار قدرة الجيش الأمريكي على النشر السريع لمثل تلك الأسلحة في أنحاء العالم.

رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو: وصول ثاد إشارة على التزام الولايات المتحدة بأمن "إسرائيل".

نتنياهو: نظام ثاد من أكثر الأنظمة تقدمًا في العالم، وفي وجوده مع نظمنا الدفاعية، نحن أقوى في التعامل مع التهديدات القريبة أو البعيدة المنطلقة من جميع أنحاء الشرق الأوسط.

الجيش الأمريكي: قرار النقل السريع لنظام ثاد إلى إسرائيل قُصد به إظهار التزام الولايات المتحدة المستمر بدعم أمن "إسرائيل" الإقليمي.

"ثاد" نظام الدفاع الجوي والصاروخي الأكثر تقدما في العالم (رويترز)

القيادة الأمريكية في أوربا: ثاد هو أكثر النظم الدفاعية الصاروخية والجوية المتكاملة تقدمًا في العالم، ويبين هذا التدريب على الجاهزية لنشره أن القوات الأمريكية تتمتع بالرشاقة وأن بإمكانها الرد سريعا ودون أن يتوقع أحد على أي تهديد في أي مكان وفي أي وقت.

القيادة الأمريكية في أوربا: كجزء من نشر النظام ستعمل القوات الأمريكية في مواقع مختلفة في أوربا والولايات المتحدة و"إسرائيل" لتشغيل النظام بالتعاون الوثيق مع الجيش الإسرائيلي.

مسؤولون أمريكيون رفضوا الإفصاح عن السرعة التي تم بها نقل نظام ثاد إلى "إسرائيل" من فورت بليس قاعدته الأصلية في ولاية تكساس الأمريكية.

اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: نشر النظام اختلف عن تدريبات محاكاة عسكرية أمريكية إسرائيلية مشتركة سابقة وشمل تنسيقًا تكتيكيًا على الأرض.

كونريكوس: جميع مكونات النظام ثاد موجودة في قاعدة جوية في صحراء النقب، في جنوب "إسرائيل"، وستُنقل قريبًا إلى مكان غير معلن في جنوب "إسرائيل" أيضًا.

الجيش الإسرائيلي: طبيعة نشر النظام الأمريكي دفاعية ولا صلة لها بأي حدث محدد في الوقت الراهن.

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