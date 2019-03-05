"مكان" الإسرائيلية: حماس طلبت 20 مليون دولار لإعادة الهدوء في غزة

قالت هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، إن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اشترطت عودة الهدوء في محيط قطاع غزة بتسلمها عشرين مليون دولار لصرف رواتب موظفيها.

ومن المقرر أن يصل إلى القطاع اليوم وفد أمني مصري في إطار المساعي لضبط الهدوء، وقال مصدر في حماس إن الحركة تنتظر تلقي إجابات من مصر إذا كانت "إسرائيل" مستعدة للعودة إلى الهدوء الأصلي.

كما ينطلق اليوم أيضًا، المسير البحري الـ25 في شمال غربي القطاع مطالبًا برفع الحصار وإنهاء معاناة المواطنين في غزة.

المتظاهرون الفلسطينيون أطلقوا طائرات ورقية بزجاجات حارقة أثناء الاشتباكات على حدود غزة (رويترز)

خياران أمام الاحتلال:

المحطة الإسرائيلية ذكرت أن حركة حماس وضعت "إسرائيل" أمام خيارين، إما مبلغ 20 مليون دولار لدفع أجور موظفيها، أو ستستمر في التصعيد في بمحيط القطاع.

حماس أشارت إلى أن "إسرائيل" انتهكت اتفاقية التهدئة، وإذا أرادت العودة إليها، عليها تجديد دفع الرواتب للمسؤولين، وقالت الحركة إن إسرائيل أحرجتهم ولعبت بالأموال المخصصة للرواتب.

مصدر من حماس قال إن إسرائيل انتهكت التهدئة دون أن توافق على تبني المرحلة الثانية منها والتي تنص على تحقيق الهدوء عند السياج الامني لمدة نصف عام، وتوسيع منطقة صيد الأسماك إلى مسافة عشرين ميلًا.

المصدر أضاف في حديث مع "صوت إسرائيل"، أن حماس غير متقيدة حاليًا بالتهدئة لذا عادت إلى مسرح البالونات المفخخة.

حماس رفضت قبل خمسة أسابيع قبول أموال رواتب مسؤولي المنظمة، ووافقوا على تحويلها إلى دفع معاشات تقاعدية للعائلات المحتاجة وتمويل مشاريع الأمم المتحدة في مجال التوظيف.

المصدر قال إن إسرائيل التزمت في أول أسبوعين بعد الاتفاقات، بالسماح بتمويل الرواتب والوقود إلى غزة، وفي المقابل، قامت حماس بتقييد المظاهرات على طول الحدود.

المصدر: شملت المرحلة الثانية، التي كان من المفترض أن تمتد ستة أشهر، توسيع منطقة الصيد إلى 20 ميلاً بحريًا، وفتح المعابر، واستيراد بضائع إضافية إلى قطاع غزة وإزالة القيود المفروضة على بعض المواد ذات الاستخدام المزدوج.

מי שנכנע בפעם הראשונה לסחטנות של מחבלים, צריך להבין שהוא חותם על 'משכנתא לכל החיים'. הצד השני יציב לו מידי חודש עוד ועוד דרישות. במקום לשלם את דמי הפרוטקשן לארגון הטרור חמאס, היינו צריכים להכות בהם בחוזקה ולהרוס את היכולת וכוח הרצון שלהם להלחם בנו.https://t.co/RZwTZQyDYe — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) March 4, 2019

رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، علّق على إنذار حماس قائلًا "إن الذين استسلموا لأول مرة لابتزاز الإرهابيين، يجب ان يفهموا انهم سيكونون مرهونين لهم مدى الحياة".

ليبرمان أضاف في تغريدة على تويتر: سيكون لدى الطرف الآخر المزيد والمزيد من الطلبات كل شهر، وبدلًا من دفع الرسوم لمنظمة حماس، يجب علينا ضربهم بقوة وتدمير قدرتهم وقوة إرادتهم على قتالنا.

البالونات الحارقة:

جيش الاحتلال يخطط لتكثيف الرد على إطلاق زجاجات المولوتوف المشتعلة، وأجرى الجيش الإسرائيلي سلسلة من النقاشات حولها في الأسابيع الأخيرة.

أحد الحلول التي تم التوصل لها هي إلحاق الضرر برؤوس قاذفات صواريخ حماس وقاذفات الطائرات الورقية، لذلك يجب موافقة القيادة السياسية، بما أن الهجوم قد يؤدي إلى تصعيد بين الاحتلال وغزة، بحسب الإعلام الإسرائيلي.

مسيرات العودة في قطاع غزة (رويترز)