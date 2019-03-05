عشية الحكم.. "الصحفيين" المغربية تحذر من "سجن" 4 من أعضائها

حذرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الثلاثاء، من احتمالية إصدار أحكام بسجن 4 من أعضائها، الأربعاء، بتهمة "نشر معطيات سرية" حول تقرير لجنة برلمانية.

التفاصيل:

من المقرر أن تصدر محكمة مغربية الأربعاء، حكمها بحق 4 صحفيين، يحاكمون بتهمة "نشر معطيات سرية" تتعلق بأعمال لجنة تقصي الحقائق (برلمانية) حول صندوق التقاعد، منذ ديسمبر/ كانون أول 2017، وهم عبد الحق بلشكر، وعبد الإله سخير، ومحمد أحداد، وكوثر زكي.

قالت النقابة في بيان، إن "المحكمة الابتدائية بالرباط، تواصل محاكمة أربعة زملاء صحفيين، على خلفية الشكاية التي رفعها ضدهم رئيس مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) حكيم بنشماس".

البيان: "بالنظر إلى الخطورة البالغة التي عرفتها آخر جلسة في هذه المحاكمة الغريبة، والمتمثلة فيما تضمنته مرافعة النيابة العامة التي طالبت بالحكم على الصحفيين المتابعين بالسجن، فإن النقابة تعرب عن استغرابها الكبير مما طالب به ممثل النيابة العامة".

عبرت النقابة عن أملها "ألا تأخذ هيئة المحكمة بعين الاعتبار ما طالبت به النيابة العامة".

طالبت النقابة، الصحفيين بحمل الشارة الحمراء في مقرات العمل طوال اليوم الأربعاء، تزامنا مع انعقاد جلسة المحاكمة، رفضا لما يتعرض له زملاؤهم.

النقابة دعت إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة الابتدائية بالرباط، بالتزامن مع انطلاق المحاكمة.

ونشر بعض الصحفيين أخبارا حول لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين، التي شكلت للتدقيق في صندوق التقاعد في البلاد.