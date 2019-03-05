ضغوط في مجلس الشيوخ على ترمب بشأن مقتل خاشقجي

قال أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي إنهم يشعرون بخيبة أمل من تقاعس إدارة الرئيس دونالد ترمب عن تقديم مزيد من المعلومات عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي

التفاصيل:

مسؤولو وزارتي الخارجية والخزانة قدموا إفادة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.

أعضاء في المجلس قالوا إنهم لم يطلعوا على أي شيء جديد.

السناتور الجمهوري لينزي غراهام: لقد كانت مضيعة للوقت تمامًا. أعرف أكثر مما يعرفون.

غراهام: الوقت قد حان لاتخاذ المزيد من الإجراءات.

السناتور الجمهوري ميت رومني: لم يكن الأمر مفيدًا على الإطلاق. وكان مخيبًا للآمال بالنسبة لنا ألا نحرز أي تقدم يذكر.

بوب مينينديز، وهو أكبر عضو ديمقراطي في اللجنة: ثمة حاجة لفرض عقوبات جديدة.

مينينديز: أعتقد أن على مجلس الشيوخ أن يتحرك ما لم يكن مستعدًا لتقبل مقتل صحفي مقيم في الولايات المتحدة كعمل مقبول بسبب علاقة أوسع. أنا لا أقبل ذلك.

مينينديز: على مجلس الشيوخ أن يتحرك. وإلا فإن قانون غلوبال ماغنيتسكي لن يكون له أي عواقب ويمكن لأي إدارة، هذه أو غيرها، أن تتجاهله فحسب.

لم ينضم السناتور الجمهوري جيم ريش، رئيس اللجنة، إلى انتقاد الإدارة، لكنه سعى للحصول على مزيد من المعلومات.

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