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ضغوط في مجلس الشيوخ على ترمب بشأن مقتل خاشقجي

الكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي
الكاتب السعودي الراحل جمال خاشقجي
5/3/2019

قال أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي إنهم يشعرون بخيبة أمل من تقاعس إدارة الرئيس دونالد ترمب عن تقديم مزيد من المعلومات عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي

التفاصيل:

  • مسؤولو وزارتي الخارجية والخزانة قدموا إفادة للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
  • أعضاء في المجلس قالوا إنهم لم يطلعوا على أي شيء جديد.
  • السناتور الجمهوري لينزي غراهام: لقد كانت مضيعة للوقت تمامًا. أعرف أكثر مما يعرفون.
  • غراهام: الوقت قد حان لاتخاذ المزيد من الإجراءات.
  • السناتور الجمهوري ميت رومني: لم يكن الأمر مفيدًا على الإطلاق. وكان مخيبًا للآمال بالنسبة لنا ألا نحرز أي تقدم يذكر.
  • بوب مينينديز، وهو أكبر عضو ديمقراطي في اللجنة: ثمة حاجة لفرض عقوبات جديدة.
  • مينينديز: أعتقد أن على مجلس الشيوخ أن يتحرك ما لم يكن مستعدًا لتقبل مقتل صحفي مقيم في الولايات المتحدة كعمل مقبول بسبب علاقة أوسع. أنا لا أقبل ذلك.
  • مينينديز: على مجلس الشيوخ أن يتحرك. وإلا فإن قانون غلوبال ماغنيتسكي لن يكون له أي عواقب ويمكن لأي إدارة، هذه أو غيرها، أن تتجاهله فحسب.
  • لم ينضم السناتور الجمهوري جيم ريش، رئيس اللجنة، إلى انتقاد الإدارة، لكنه سعى للحصول على مزيد من المعلومات.
خلفيات:
  • إدارة ترمب تخلفت عن موعد نهائي في فبراير/شباط لتقديم تقرير إلى الكونغرس بشأن المسؤول عن مقتل خاشقجي.
  • كان التقرير مطلوبًا بعد أن قام نواب العام الماضي بتفعيل بند من قانون (غلوبال ماغنيتسكي) المتعلق بالمحاسبة في مجال حقوق الإنسان لعام 2016 والذي يلزم إدارة ترمب بتحديد ما إذا كان شخص أجنبي مسؤولًا عن انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
  • قتل خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا في أكتوبر/تشرين الأول. وأثار استياء في واشنطن بشأن سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان وسقوط عدد كبير من القتلى المدنيين في حرب اليمن التي تقود فيها تحالفا سعوديا إماراتيا لقتال الحوثيين.
  • في السعودية، تم توجيه الاتهام إلى 11 شخصًا في جريمة القتل، ورفض المسؤولون الاتهامات بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أمر بارتكاب الجريمة.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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