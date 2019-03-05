صور: وفد مصري يصل غزة ويلتقي هنية لبحث التهدئة مع إسرائيل

وصل وفد من جهاز المخابرات العامة المصرية، ظهر اليوم الثلاثاء، إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز"، قادمًا من "إسرائيل" بعد زيارة استمرت 3 أيام.

لبحث التهدئة:

الوفد الأمني المصري المكلف باستكمال الجهود بملفي تخفيف الحصار والمصالحة الفلسطينية، وصل إلى غزة بعد أكثر من شهر على آخر زيارة له للقطاع المحاصر.

الوفد الأمني المصري سيجري سلسلة من اللقاءات في غزة، بعد عدد من اللقاءات التي أجراها داخل "إسرائيل" خلال الأيام الماضية.

الوفد ضم اللواء أحمد عبد الخالق مدير ملف فلسطين في المخابرات المصرية، الووكيل الأول بالمخابرات المصرية اللواء عمر حنفي، والوكيل الثاني بالمخابرات اللواء أيمن بديع.

الوفد التقى قيادة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في مكتب رئيس الحركة إسماعيل هنية، وذلك لمتابعة ملف التهدئة التي تعطلت في الأسابيع الأخيرة، كما سيلتقي مع مسؤولين في هيئة مسيرات العودة.

الوفد الأمني المصري لدى وصوله غزة (الجزيرة)

تعد هذه الزيارة الأولى التي ينظمها وفد أمني مصري، عقب عودة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، من القاهرة بعد لقاءات جمعته بمسئولين مصريين لمدة شهر، كان أبرز نتائجها الإفراج عن المختطفين الأربعة وأربعة آخرين.

هنية كان قد أكّد في حديث للصحفيين أمس، أنّ زيارته الأخيرة لمصر، بحثت العديد من الملفات المباشرة وذات الجهد المصري، خاصة ملف المصالحة والعلاقات الثنائية وحصار غزة، والجهود التي تبذل من أجل إنهاء الحصار.

هنية قال إن مصر تبذل جهودًا كبيرة في ملف التهدئة، لافتًا إلى أن العلاقة مع مصر دخلت في فضاء الحوار الاستراتيجي.

هنية اتهم إسرائيل بـ"التنصل" من التفاهمات بشأن التهدئة، داعيًا إلى ضغط مصري بهذا السياق.

وفد المخابرات المصرية في مكتب رئيس حركة حماس إسماعيل هنية (الجزيرة)

خلفيات:

كانت آخر زيارة لمسؤول أمني مصري في 31 يناير/كانون ثاني الماضي، حيث أجرى خلالها لقاء مع "هنية" حضره المنسق الأممي لعملية السلام نيكولاي ميلادينوف.

القاهرة تتوسط منذ سنوات في ملفات فلسطينية أبرزها المصالحة الداخلية بين حركتي فتح وحماس، ووقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة و"إسرائيل"، وما يترتب على ذلك من مطالبات فلسطينية بضرورة إنهاء الحصار الإسرائيلي على القطاع لتحسين الأوضاع المعيشية لأهالي القطاع.

يشهد قطاع غزة توترًا مع استمرار مماطلة الاحتلال في تنفيذ تفاهمات تخفيف الحصار عن القطاع المحاصر منذ 12 عامًا على التوالي، واستمرار الانتهاكات الإسرائيلية بقمع مسيرات العودة والاعتداء على الصيادين بالبحر، وقصف أهداف بالقطاع مؤخرًا.

مسيرات العودة تطالب برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ فوز حماس بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية عام 2006.

هنية لدى استقباله الوفد المصري (معا)