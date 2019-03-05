شاهد: اتساع احتجاجات الجزائر ضد ترشح بوتفليقة رغم الحصار الأمني

شهدت مدن عدة في الجزائر، اليوم الثلاثاء، مظاهرات حاشدة رافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسة خامسة.
التفاصيل:
- آلاف الطلاب تجمعوا في ساحة البريد المركزي بوسط العاصمة الجزائر ، اليوم الثلاثاء.
- انضم للمظاهرة طلاب جامعات مختلفة بالعاصمة الجزائرية.
- في برج بوعريريج، خرجت مظاهرات طلابية حاشدة نادت بعدم ترشح بوتفليقة لـ"عهدة خامسة".
- آلاف خرجوا أيضًا في مدينة "باتنة" مرددين هتافات رافضة للعهدة الخامسة لبوتفليقة.
- المارة ساندوا الطلاب بالتصفيق وأصحاب السيارات باستخدام المنبهات بينما أصبح التحرك في وسط العاصمة صعبًا جدًا.
خلفيات:
- منذ إعلان ترشحه لولاية خامسة أصبح الرئيس بوتفليقة المريض والمقعد منذ إصابته بجلطة في الدماغ في 2013، هدفًا لاحتجاجات غير مسبوقة منذ وصوله إلى الحكم قبل 20 سنة.
- بوتفليقة قدّم الأحد ملف ترشحه للانتخابات الرئاسيّة في 18 أبريل/نيسان، لكنّه تعهّد تنظيم انتخابات رئاسيّة مبكرة في حال فوزه وإجراء إصلاحات سياسية عميقة. لكن هذه الوعود لم تهدئ الشارع.
- يقول معارضو بوتفليقة إنه لم يعد لائقًا للنهوض بمهام الرئاسة، مشيرين إلى اعتلال صحته وما يقولون إنه تفشي الفساد والافتقار إلى الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لمعالجة مشكلة البطالة التي يتجاوز معدلها 25 في المئة بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما.
- الاحتجاجات السلمية بوجه عام هي أكبر تحد لبوتفليقة، لكن محللين يقولون إن الحركة الاحتجاجية تفتقر إلى القيادة وإن المعارضة متشرذمة وغير منظمة.