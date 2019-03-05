شاهد: اتساع احتجاجات الجزائر ضد ترشح بوتفليقة رغم الحصار الأمني

شهدت مدن عدة في الجزائر، اليوم الثلاثاء، مظاهرات حاشدة رافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لولاية رئاسة خامسة.

التفاصيل:

آلاف الطلاب تجمعوا في ساحة البريد المركزي بوسط العاصمة الجزائر ، اليوم الثلاثاء.

انضم للمظاهرة طلاب جامعات مختلفة بالعاصمة الجزائرية.

في برج بوعريريج، خرجت مظاهرات طلابية حاشدة نادت بعدم ترشح بوتفليقة لـ"عهدة خامسة".

آلاف خرجوا أيضًا في مدينة "باتنة" مرددين هتافات رافضة للعهدة الخامسة لبوتفليقة.

المارة ساندوا الطلاب بالتصفيق وأصحاب السيارات باستخدام المنبهات بينما أصبح التحرك في وسط العاصمة صعبًا جدًا.

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