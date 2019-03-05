روسيا تسخر من تحقيقات تدخلها في انتخاب ترمب

وصف الكرملين، الثلاثاء، التحقيقات الأمريكية فيما تردد حول التدخل الروسي في انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "مثيرة للضحك".

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المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال في تصريحات نقلتها وكالة "تاس" الرسمية للأنباء: "كان هناك الكثير من هذه التحقيقات لدرجة أن أهميتها قد انخفضت".

بيسكوف أضاف "لم تسفر أي من التحقيقات التي أطلقت في السابق عن أي نتائج جدية. كانت كلها مثيرة للضحك".

رفض بيسكوف التعليق بشكل خاص حول تحقيق مجلس النواب، قائلا "إنه شأن أمريكي ".

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