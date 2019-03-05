روسيا تسخر من تحقيقات تدخلها في انتخاب ترمب

وصف الكرملين، الثلاثاء، التحقيقات الأمريكية فيما تردد حول التدخل الروسي في انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها "مثيرة للضحك".
التفاصيل
- المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال في تصريحات نقلتها وكالة "تاس" الرسمية للأنباء: "كان هناك الكثير من هذه التحقيقات لدرجة أن أهميتها قد انخفضت".
- بيسكوف أضاف "لم تسفر أي من التحقيقات التي أطلقت في السابق عن أي نتائج جدية. كانت كلها مثيرة للضحك".
- رفض بيسكوف التعليق بشكل خاص حول تحقيق مجلس النواب، قائلا "إنه شأن أمريكي ".
تحقيقات مولر
- أطلقت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي تحقيقا جديدا فيما تردد حول التواطؤ مع روسيا خلال حملة ترمب في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.
- اللجنة قالت، الثلاثاء، إنها تسعى للحصول على وثائق من 81 شخصا وكيانا بما في ذلك دونالد ترمب الابن، كجزء من تحقيقها الذي سوف يركز أيضا على الفساد المحتمل وإساءة استخدام السلطة.
- يواجه ترمب وشركاؤه عدة تحقيقات. أهمها تحقيق يجريه المحقق الخاص روبرت مولر الذي يركز على التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016 وصلات حملة ترمب به.
- ومن غير الواضح متى سينتهي تحقيق مولر، على الرغم من أن التحقيق قد أدى بالفعل إلى توجيه اتهامات ضد مقربين لترمب، ومن بينهم محاميه السابق مايكل كوهين ومدير حملته السابق بول مانافورت.