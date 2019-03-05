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سياسة|مصر

بعد أيام من حادث القطار.. تصادم يحصد أرواح 6 مصريين

حادث مروري في البحيرة
حادث مروري في البحيرة
5/3/2019

أعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان، اليوم الثلاثاء، مقتل ستة أشخاص وإصابة 32 آخرين في حادث مروري بمحافظة البحيرة في شمال القاهرة.

التفاصيل:
  • البيان أرجع الحادث الذي وقع بمحافظة البحيرة (في دلتا النيل) إلى "تصادم حافلتين صغيرتين (ميكروباص) مع سيارة نقل (شاحنة)، بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي".
  • البيان نقل عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة خالد مجاهد "أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف مجهزة نقلت المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفيي كفر الدوار، ودمنهور التعليمي".

خلفية:
  • الحادث جاء بعد أقل من أسبوع من حادث قطار محطة رمسيس في القاهرة الذي أسفر عن مقتل 22 شخصًا بعد اصطدام جرار القطار بالمصد الخرساني في نهاية رصيف الركاب.
  • مصر تشهد بتكرار حوادث السير بسبب سوء وضع كثير من الطرق وتهور السائقين وعدم احترامهم قوانين المرور والقيادة بسرعة فائقة أو السير في الاتجاه المعاكس، فضلًا عن تهالك كثير من السيارات.
  • وفقًا لبيانات منظمة الصحة العالمية، فإن مصر تعد واحدة من أسوأ دول العالم من حيث ارتفاع معدلات حوادث الطرق التي تؤدى إلى الوفاة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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