بعد أيام من حادث القطار.. تصادم يحصد أرواح 6 مصريين

أعلنت وزارة الصحة المصرية في بيان، اليوم الثلاثاء، مقتل ستة أشخاص وإصابة 32 آخرين في حادث مروري بمحافظة البحيرة في شمال القاهرة.

التفاصيل:

البيان أرجع الحادث الذي وقع بمحافظة البحيرة (في دلتا النيل) إلى "تصادم حافلتين صغيرتين (ميكروباص) مع سيارة نقل (شاحنة)، بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعي".

البيان نقل عن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة خالد مجاهد "أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ15 سيارة إسعاف مجهزة نقلت المصابين وحالات الوفاة إلى مستشفيي كفر الدوار، ودمنهور التعليمي".

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