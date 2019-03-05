باكستان توقف متهمين في هجوم كشمير و تعترض غواصة هندية

أعلنت الداخلية الباكستانية، الثلاثاء، توقيف 44 مشتبها بضلوعهم في هجوم استهدف، قبل نحو 3 أسابيع، قوات للشرطة الهندية، في الجزء الخاضع لنيودلهي من إقليم كشمير.

التفاصيل

قالت الوزارة، في بيان، إن من ضمن الموقوفين أعضاء بارزون في جماعة مسلحة محظورة تسمى "جيش محمد"، والتي تحملها نيودلهي مسؤولية الهجوم في جامو وكشمير.

لفت البيان إلى أن مفتي عبد الرؤوف، شقيق زعيم الجماعة، هو من ضمن الأشخاص الموقوفين، مشيرا أن اسم الأخير ورد في قائمة أشخاص مشتبه بضلوعهم في الهجوم، كانت الهند قد قدمتها لباكستان قبل أيام.

اعتراض غواصة هندية

أعلنت البحرية الباكستانية اعتراض سفنها لغواصة هندية كانت ستدخل مياهها الإقليمية.

أشارت البحرية الباكستانية في بيان إلى أنّ الغواصة الهندية كانت ستدخل المياه الإقليمية الباكستانية في ساعات الصباح الأولى، الثلاثاء، إلا نه تم اعتراضها وإجبارها على العودة.

البيان: "اكتشاف البحرية الباكستانية لمكان الغواصات الهندية ذات التكنولوجيا المتطورة، تعد بمثابة خسارة للبحرية الهندية".

البيان أشار إلى أنّ آخر اعتراض قامت به السفن الباكستانية لغواصات هندية كان عام 2016.

البيان قال إنه "حرصا على تحقيق السلام، لم يتم استهداف الغواصة الهندية، هذا التصرف يعكس رغبة باكستان بتحقيق السلام".

أسفر هجوم جامو وكشمير عن مقتل 44 جنديا هنديا (رويترز)

هجوم كشمير

تصاعدت التوترات بين نيودلهي وإسلام أباد، منذ هجوم استهدف دورية في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، المتنازع عليه مع باكستان، التي نفت علاقتها بالهجوم.

أسفر الهجوم، في 14 فبراير/ شباط الماضي، عن مقتل 44 جنديا هنديا، وإصابة 20 آخرين.

الثلاثاء، شنت الهند غارة جوية على ما قالت إنه "معسكر إرهابي"، في الشطر الذي تسيطر عليه إسلام أباد من الإقليم، للمرة الأولى منذ حرب 1971.

الجمعة، سلمت إسلام أباد إلى نيودلهي طيارا هنديا أسره الجيش الباكستاني، الأربعاء، عقب إسقاط مقاتلتين تابعتين لسلاح الجو الهندي، اخترقتا المجال الجوي الباكستاني.

يطالب سكان إقليم كشمير بالانفصال عن الهند والانضمام إلى باكستان منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الأغلبية المسلمة.

بدأ النزاع على إقليم كشمير بين البلدين، منذ نيلهما الاستقلال عن بريطانيا في 1947، حيث نشبت 3 حروب، في 1948، و1965، و1971، أسفرت عن مقتل قرابة 70 ألف شخصٍ من الطرفين. ‎

النزاع الهندي الباكستاني