السعودية تعذّب مواطنا أمريكيا فمتى ستتحرك إدارة ترمب؟

تناولت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية قضية الدكتور الأمريكي السعودي وليد فتيحي الذي يقبع في السجون السعودية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني2016، وكذلك قضية الناشطات المعتقلات في المملكة.

التفاصيل:

وطالب السيناتور الديمقراطي ديك دوربن بمحاسبة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عما وصفها بالأعمال الوحشية في السعودية.

جاء ذلك في تعليق للسيناتور الأمريكي على مقالة "واشنطن بوست" وقال في "تغريدة" له على موقع "تويتر" إن مواطنا أمريكيا محتجز كسجين ويعذب، إضافة إلى قائمة الأعمال الوحشية التي تتم في المملكة العربية السعودية.

وتساءل متى سيتوقف الرئيس ترمب ووزير الخارجية بومبيو عن الكذب علينا، وأضاف دوربن موجها الخطاب إلى الإدارة الأمريكية توقفوا عن تدليل الديكتاتور، وابدأوا في محاسبة محمد بن سلمان، على حد قوله.

An American citizen is being held prisoner and tortured, adding to the list of barbaric actions in Saudi Arabia. When will Pres. Trump & Sec. of State Pompeo stop paying us lip service, stop coddling a dictator, and finally start holding MBS accountable? https://t.co/MWbOSn7lDA

— Senator Dick Durbin (@SenatorDurbin) March 5, 2019