800 يوم على اعتقال الزميل محمود حسين في مصر دون اتهام

يتم الزميل محمود حسين، الصحفي بقناة الجزيرة، اليوم الإثنين 4 مارس/آذار 2019، 800 يوم معتقلًا في مصر، من دون محاكمة أو توجيه تهم رسمية له.

800 يوم سجن:

سجن الزميل محمود حسين يمثل خرقًا سافرًا للقوانين الدولية والقانون المصري الذي ينص على أن أقصى مدة للحبس الاحتياطي يجب ألا تتعدى 24 شهرًا.

مراسل الجزيرة محمود حسين أُعتقل خلال زيارة اعتيادية له إلى مصر في 20 من ديسمبر/كانون أول 2016.

منذ اعتقاله جددت النيابة المصرية حبسه احتياطيًا عشرات المرات دون محاكمة.

انتهاكات جسيمة:

الزميل محمود تعرض على مدار أكثر من عامين لانتهاكات جسيمة، وظل في محبسه الانفرادي عدة أشهر محرومًا من الزيارات والمتابعة الطبية.

جرى تصويره في مقاطع بثت على فضائيات موالية للسلطة موصوفًا بالإرهابي، وذلك قبل أن يُعرض على النيابة العامة.

اتهامات السلطات المصرية لحسين ظلت مرتبكة وغير مقنعة، فقد اتهم حينا بإثارة الفتنة، وحينًا آخر بزعزعة الثقة بمؤسسات الدولة، ثم اتهم أخيرًا بخلق الفوضى وبث معلومات كاذبة تسيء للبلاد، والتحريض، وتلقي أموال من الخارج للإضرار بالمصالح القومية.

أظهرت صور تعرض الزميل محمود لسوء المعاملة ومنعه من العلاج، رغم إصابته بضيق في التنفس وفقدان الوزن وإجهاد نفسي، وكسر في ذراعه اليسرى.

وقفة تضامنية سابقة في شبكة الجزيرة تضامنا مع الزميل محمود حسين (الجزيرة)

الصحافة ليست جريمة:

تولى محمود حسين مهام مختلفة خلال عمله بمكتب الشبكة في القاهرة، ثم انتقل لاحقًا للعمل بمقر القناة في الدوحة.

حسين أنجز تغطيات ميدانية وتقارير تلفزيونية عن الأحداث التي شهدتها مصر بين عامي 2011 و2013 اتسمت بالمهنية والتوازن، نقل فيها وجهات النظر والآراء المختلفة.

جدد العاملون في مقر شبكة الجزيرة الإعلامية بالدوحة وفي مكاتبها بأنحاء العالم رفضهم واستنكارهم الشديدين لاستمرار اعتقال زميلهم محمود حسين وطالبوا بالإفراج الفوري عنه، فالصحافة ليست جريمة.

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