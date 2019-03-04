مصر والسعودية والإمارات تعترض على وقف "التطبيع مع إسرائيل"

شهد مؤتمر "الاتحاد البرلماني العربي" الـ29 المنعقد في الأردن، الإثنين، يوما ساخنا، سيطر عليه الجدل بشأن قضية التطبيع مع إسرائيل.

التفاصيل:

الجدل حول التطبيع العربي مع إسرائيل سيطر على الجلسة الصباحية المفتوحة للمؤتمر خلال يومه الثاني.، حسب وكالة "الأناضول".

ركزت الجلسة على مناقشة بنود مسودة البيان الختامي، قبل اعتماد صيغته النهائية، وفي مقدمتها البند الـ13 المتعلق بوقف التطبيع مع إسرائيل.

ينص البند على أن "واحدة من أهم خطوات دعم الأشقاء الفلسطينيين، تتطلب وقف كافة أشكال التقارب والتطبيع مع المحتل الإسرائيلي، وعليه ندعو إلى موقف الحزم والثبات بصد كل أبواب التطبيع مع إسرائيل".

عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان الأردني)، تمسك بنص بند وقف التطبيع مع إسرائيل الوارد في مسودة البيان الختامي، بعد أن طالب رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله آل الشيخ، ورئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال بمراجعة صياغة هذا البند.

آل الشيخ دعا إلى إزالة هذه التوصية باعتبارها صيغت بشكل دبلوماسي، وقال إن هذا الموضوع من مسؤولية السياسيين وليس البرلمانيين.

رئيس مجلس الشورى السعودي قال إن موضوع التطبيع "من مسؤولية السياسيين وليس البرلمانيين"

لم يتضح على الفور شكل الصيغة التي يقترحها رئيسا البرلمانين المصري والسعودي لهذا البند، لكن الإمارات قدمت ورقة تلاها عبد العال دعت إلى صياغة بند وقف التطبيع وفق قرارات الجامعة العربية، حسب وقائع الجلسة.

خلال الجلسة، شدد الطراونة على تمسك البرلمان الأردني بالبند من دون تغيير، وسط تصفيق حار من الحضور.

الطراونة أضاف أن "الشعوب العربية ترفض التقارب والتطبيع مع إسرائيل، وهو قرار للبرلمانين العرب الذين يمثلون إرادة الشعوب".

انتهى سجال الجدل البرلماني العربي بالبقاء على البند كما هو والذي يدعو إلى وقف التطبيع مع إسرائيل وكافة أشكال التقارب معها.

الوفود السورية واللبنانية والفلسطينية أيدت قرار رفض التطبيع وأكدت ضرورة التمسك بهذا البند الذي تم إقراره في المؤتمر.

"حرام سياسيا"

رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، دعا، الأحد، إلى رفض مجرد الحديث أو التسويق لتطبيع العرب مع إسرائيل، معتبرا أنه في "خانة الحرام السياسي".

خلال كلمة له في المؤتمر قال الغانم: "أدعو إلى تأكيد أن يكون في البيان الختامي (للمؤتمر) رفض للتطبيع".

الغانم: مجرد الحديث عنه والتسويق لهذا الموضوع يجب أن نصنفه نحن، كممثلي الشعوب، في خانة الحرام السياسي والممنوع الأخلاقي.

الغانم: نقول بصوت واحد: لا للتطبيع مع محتل، مع قتلة الأطفال ومغتصب الأرض، لا للتطبيع لا للتطبيع، لأنه عنوان فاضح للاستسلام والخنوع.

مرزوق الغانم (كونا)

الغانم: أقول لمن يحاول تزوير التاريخ، متسلحا بالأساطير والخرافات, لا تحاول أن تعبث بالتاريخ لأنك ستتعب".

الغانم: من يريد أن ينتصر للقدس عليه أن ينزل إلى ميادين النزال وينازل وحتى تنجح نزالاتنا ضد المحتل والغاصب، عليك أن تلتزم بشروط النصر.

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